In contemporanea con Norvegia-Francia, questa sera alle 21:00 italiane andrà in scena l’altra gara della fase a gironi del Gruppo I dei Mondiali 2026, Senegal-Iraq. Le due squadre arrivano a questa partita con la consapevolezza che per passare come una delle otto migliori terze ci vorrebbe un miracolo: entrambe le Nazionali sono ferme a 0 punti, e chiudere il girone con una sola vittoria molto probabilmente non basterà, dunque l’imperativo resta quello di vincere e sperare che, per qualche cambiamento della differenza reti di altre terze con tre punti, possano rientrare nelle migliori.

Mister Thiaw deve far ritrovare al Senegal sia la solidità difensiva che la concretezza in attacco, con gli africani che proveranno a giocare di contropiede per sorprendere la retroguardia irachena. Di fronte avranno una squadra che, al netto degli 0 punti ottenuti contro due colossi come Francia e Norvegia, presenta una buona organizzazione e una grande determinazione trasmessagli dal Ct Arnold. Gli asiatici possono contare su un gruppo di giocatori fisici, che adotta un gioco ostinato e compatto.

Probabili formazioni

L’allenatore del Senegal Thiaw proverà a giocarsi le sue carte con Diaw in porta, davanti a lui Diatta, Koulibaly, Niakhate e Diouf. A centrocampo agiranno I. Gueye, P. Gueye e Camara, con il tridente offensivo che sarà formato da Sarr, Jackson e Mané. Mister Arnold risponderà per gli iracheni con Basil Fadhil a difendere i pali, aiutato da Doski, Hashem, Tahseen e Ali. Mediana presidiata da Al-Ammari, con Farji e Iqbal ai suoi lati e dietro gli attaccanti Bayesh, Al Hamadi e Qasem. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Senegal (4-3-3): Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; I Gueye, P Gueye, Camara; Sarr, Jackson, Mané. All. Thiaw

Iraq (4-3-3): Basil Fadhil; Doski, Hasem, Tahseen, Ali; Al-Ammari, Farji, Iqbal; Bayesh, Al Hamadi, Qasem. All. Arnold

Dove vedere la partita

La partita tra Senegal e Iraq sarà visibile su Dazn, dunque non in chiaro, e tramite connessione VPN per chi volesse collegarsi dall’estero.

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Riccardo Tombolini