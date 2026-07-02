Questa sera alle 21:00 i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 vedranno sfidarsi al Los Angeles Stadium di Inglewood Spagna e Austria, con mister de la Fuente che approda alla fase a eliminazione diretta con una squadra che non ha ancora subito goal nel torneo, dominando il girone e chiudendolo al primo posto. La Roja può contare su uno dei giocatori più forti in circolazione, il giovane Lamine Yamal, che rimane il faro della squadra. L’Austria approda invece ai sedicesimi di finale di questa Coppa del Mondo per la prima volta dal 1954, chiudendo il girone al secondo posto solo dietro alla corazzata di Messi e compagni. Il cuore pulsante del gioco austriaco è Marcel Sabitzer, che proprio durante questo torneo ha raggiunto quota cento presenze con la Nazionale, dietro solo ad Arnautovic con 134. Chi vince sfiderà agli ottavi la vincente di Portogallo e Croazia.

Spagna-Austria, probabili formazioni

Per questa partita Luis de la Fuente dovrà fare a meno di Nico Williams, Yeremi Pino e Victor Munoz, che sono out per infortunio. Il portiere titolare sarà Unai Simon, davanti a lui giocheranno Cucurella, Laporte, Cubarsi e Llorente. A centrocampo chance per Rodri, Pedri e Merino, con il tridente d’attacco che sarà composto da Yamal, Oyarzabal e Baena. Mister Rangnick risponderà con Schlager in porta, Posch, Alaba, Lienhart e Mwene a comporre la linea difensiva. Centrocampo presidiato da Sabitzer, Schmid, Laimer e Schlager, con la coppia d’attacco che sarà formata da Seiwald e Arnautovic. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Cucurella, Laporte, Cubarsi, Llorente; Rodri, Pedri, Merino; Yamal, Oyarzabal, Baena. All. de la Fuente

Austria (4-4-2): Schlager; Posch, Alaba, Lienhart, Mwene; Sabitzer, Schmid, Schlager, Laimer; Seiwald, Arnautovic. All. Rangnick

Dove vedere la partita

La partita tra Spagna e Austria sarà visibile su Dazn e in chiaro su Rai 1 e Raiplay, oltre che dall’estero tramite connessione VPN.

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Riccardo Tombolini