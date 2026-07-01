Novità in vista in casa Roma. Secondo quando scritto da Il Messaggero, nei prossimi giorni è atteso a Trigoria Ed Shipley, braccio destro della famiglia Friedkin, per discutere di mercato e di altre questioni legate al futuro della squadra. Il 13 luglio è previsto il raduno al Fulvio Bernardini e Gasperini lo vorrebbe cominciare con qualche garanzia. Il nome che continua ad essere caldo è quello di Greenwood, con la società capitolina che ha avanzato una prima offerta da 40 milioni di euro più bonus. Cifra ritenuta leggermente bassa dl Marsiglia, proprietaria del cartellino dell’inglese, che ne vorrebbe almeno 50. C’è già un accordo di massima con il giocatore, ma per affondare il colpo è necessario colmare il gap con le richieste della società francese. Oltre a Greenwood, Gasperini avrebbe aggiunto sul suo taccuino dei desideri un altro attaccante esterno, un esterno di centrocampo, un vice Hermoso e un centrocampista.

La concorrenza del Fenerbahçe

La Roma deve però guardarsi dalla concorrenza del Fenerbahçe che ha proposto al Marsiglia 40 milioni più 7 di bonus per liberare l’inglese, dunque una cifra che si avvicina molto ai 50 richiesti dai francesi. Greenwood ha manifestato interesse anche per la destinazione turca, dunque D’Amico dovrà lavorare sodo per pareggiare l’offerta e provare a strapparlo all’ultimo momento. Quanto offerto dal Fenerbahçe può essere replicato, con l’idea che è quella di versare subito una parte fissa e dilazionare il resto. Situazione non semplice, dato che oltre all’offerta sull’ingaggio andrebbe pareggiata anche quella sullo stipendio, con la Roma che non vorrebbe spingersi oltre i 5 milioni a stagione. Le mancata plusvalenze che dovevano essere chiuse nella giornata di ieri non fermano il mercato in entrata dei giallorossi, che ora spingono forte.

Le altre piste

Nell’attesa che riesca a prendere il via la trattativa con Greenwood, la Roma conta di poter chiudere altre operazioni di minor rilievo, come quelle legate ai profili del giovane Cherubini e la cessione di un big. D’Amico è intenzionato ad accontentare Gasperini quanto prima, con il tecnico di Grugliasco che preme per conoscere la squadra che avrà a disposizione. Lo stesso allenatore giallorosso era stato chiaro con il neo-ds, affermando che per rinforzare la rosa si sarebbe dovuti partire inevitabilmente dall’attacco. E proprio negli ultimi vertici con la società aveva avuto delle rassicurazioni, tra cui quella di essere ascoltato sulle richieste per una rosa competitiva. Ora, la palla passa in mano a D’Amico.

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Riccardo Tombolini