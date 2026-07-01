Alle 22:00 italiane di oggi, mercoledì 1 luglio, al Seattle Stadium si sfideranno Belgio e Senegal nella partita valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. I Diavoli Rossi hanno chiuso primi nel loro girone non senza qualche patema d’animo, con due pareggi e una sola vittoria arrivata all’ultima giornata contro la Nuova Zelanda, con Lukaku e De Bruyne che hanno dimostrato di essere gli ultimi a mollare. Dopo questa partenza incerta Rudi Garcia ha dovuto rispondere a dure critiche, difendendo i suoi a spada tratta sottolineando come avessero risposto sul campo con la qualificazione.

Il Senegal ha superato invece il turno sul filo di lana, approdando ai sedicesimi come l’ultima delle otto migliori terze che avevano il diritto di di proseguire il loro percorso nel torneo, con appena tre punti conquistati, avendo battuto solamente all’ultima giornata l‘Iraq dopo le sconfitte contro Francia e Norvegia. Per questa partita mister Thiaw dovrà fare a meno anche di Edouard Mendy, fermato da una distorsione al ginocchio. Un match, quello di stasera, che si prospetta dunque come quello del riscatto per belga e senegalesi, che vogliono far dimenticare il loro percorso altalenante nei rispettivi gironi.

Probabili formazioni

Rudi Garcia per questa partita schiererà Courtois in porta, linea difensiva composta da De Cuyper, Theate, Castagne e Mechele. Centrocampo presidiato da De Bruyne, Doku e Trossard, mentre davanti spazio a Tielemans, Vanaken e De Ketelaere. Thiaw risponderà invece con Diaw in porta che sostituirà Mendy. Difesa composta da Diatta, Seck, Niakhate e Jacobs, mente a centrocampo giocheranno Gana Gueye, Pepe Gueye e Habib Diarra. Nel tridente d’attacco spazio a Ndiaye, Mane e Sarr. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Belgio (4-3-3): Courtois; De Cuyper, Theate, Mechele, Castagne; De Bruyne, Doku, Trossard; Tielemans, De Ketelaere, Vanaken. All. Garcia

Senegal (4-3-3): Diaw; Diatta, Seck, Niakhate, Jacobs; G. Gueye, P. Gueye, Diarra; Ndiaye, Sarr, Mane. All. Thiaw

Dove vedere la partita

La partita tra Belgio e Senegal sarà visibile su Dazn e in chiaro su Rai 1 e RaiPlay, oltre che tramite connessione VPN per collegamenti dall’estero.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini