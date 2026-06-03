Quando Carlo Nordio entrò a Via Arenula portava con sé qualcosa di raro: un manifesto. Separazione delle carriere, responsabilità civile dei magistrati, riforma della custodia cautelare, riduzione del potere delle correnti. Un programma con una coerenza liberale riconoscibile. Tre anni e mezzo dopo, facciamo i conti. Il referendum sulla separazione delle carriere – la bandiera, il cuore del progetto – è stato bocciato il 22 marzo con il 53,2% dei No. Sul resto, il silenzio è più eloquente di qualsiasi sconfitta.

La responsabilità civile dei magistrati è il capitolo più emblematico. La legge Vassalli prima, la riforma Renzi del 2015 poi, hanno costruito un sistema in cui il cittadino può agire solo contro lo Stato – mai direttamente contro chi ha sbagliato – e lo Stato dovrebbe poi rivalersi sul magistrato. Risultato: 30.689 innocenti indennizzati, rivalse contro i responsabili praticamente zero. Non c’è responsabilità civile diretta, non c’è rivalsa effettiva. C’è solo l’immunità. In questo Paese risponde civilmente del proprio operato chiunque: il medico, l’avvocato, l’ingegnere, il funzionario pubblico. Chiunque, tranne il magistrato. Quella toga che decide della libertà e della reputazione delle persone gode di un’immunità di fatto – non nominale, non parziale: totale. Il risultato concreto di trent’anni di norme costruite per non essere applicate.

Oggi Forza Italia, con Costa, vuole riaprire il dossier per via ordinaria – senza referendum, senza revisione costituzionale. E cosa fa Nordio? Frena: «Non è all’ordine del giorno e per quanto mi riguarda non lo sarà». Il ministro garantista per eccellenza diventa il principale ostacolo della riforma garantista per eccellenza. La spiegazione è scomoda ma onesta: questo governo ha capito che riformare la giustizia richiede almeno la neutralità dell’Anm. E l’Anm non sarà mai neutrale su nessun intervento che riduca i privilegi della categoria. Si scende a patti, si rinuncia, si “deprioritizza”. Il manifesto liberale di Nordio viene smontato pezzo per pezzo – non sotto i colpi dell’opposizione, ma per mano del suo stesso estensore.

Il governo si è arreso. Vale, in chiusura, una parola di Dostoevskij: «Se tutti sono responsabili di tutto, allora nessuno è responsabile di niente». In Italia, evidentemente, qualcuno ha letto il romanzo al contrario.

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Stefano Giordano