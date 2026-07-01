Questa mattina c’è stata una video call tra Gerry Cardinale e Mattia Liberali per parlare di un suo ipotetico approdo in rossonero, ma alla fine il calciatore ha scelto il Como, che dunque pagherà la clausola di 6 milioni di euro al Catanzaro per poterlo liberare. La scelta del classe 2007 è ricaduta sui lariani grazie alla mediazione decisiva del presidente Mirwan Suwarso, che in un incontro avvenuto questo pomeriggio lo ha convinto a sposare il progetto dei lariani. Il giovane calciatore è reduce da un’ottima stagione in Serie B, e dalla fine della stagione è stato a lungo corteggiato da alcune squadre di Serie A, approdando definitivamente sulla riva del Lago.

Il valore di Liberali

Il Milan aveva un accordo con il Catanzaro secondo il quale gli sarebbe spettato un 50% sulla futura rivendita di Liberali, ma ora si dovrà accontentare solo di 3 milioni di euro che incasserà grazie al passaggio al Como del giocatore. Solo un anno fa, secondo Transfermarkt, il valore del classe 2007 era dimezzato rispetto a quello attuale, che è cresciuto così tanto grazie all’ottima stagione condotta al Catanzaro, conclusasi con 3 goal e 4 assist in 1208 minuti in campo. Oltre a ciò, il neo acquisto del Como è trascinatore anche della Nazionale under19, dove agli Europei ha esordito con un goal e un assist contro la Serbia.

La clausola pagata dal Como

Nonostante la serietà del Milan nell’affrontare la trattativa, ciò che ha giocato un ruolo fondamentale per il sorpasso definitivo del Como, oltre al gradimento del presidente, è stata la sensazione che la società lariana ha trasmesso al giocatore di essere considerato al centro del progetto della squadra, che è attesa da una stagione molto impegnativa tra campionato e Champions League e vuole avvalersi di quanti più ottimi elementi possibili per affrontarla. Ed è così che la proprietà comasca pagherà la clausola di 6 milioni di euro al Catanzaro.

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Riccardo Tombolini