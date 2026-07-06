Questa sera, alle ore 21:00 italiane, al Dallas Stadium si sfideranno Portogallo e Spagna in un match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Torna dunque il derby iberico ad incantare milioni di appassionati, con Cristiano Ronaldo che si trova davanti il primo grande scoglio verso la finale del 15 luglio.

Il Portogallo ha infatti condotto un torneo non brillantissimo fin qui, passando il girone non senza qualche difficoltà, mentre la qualificazione agli ottavi è arrivata solo al 94‘, con un goal allo scadere di Gonçalo Ramos contro la Croazia.

La Spagna, al contrario, si presenta a questo appuntamento come una delle squadre più in forma del torneo, non avendo subito ancora un goal nelle quattro partite disputate fin qui. Mister de la Fuente ha guidato la squadra in un’impeccabile girone che ha concluso con 7 punti, dove l’unico inciampo è stato l’inaspettato pareggio all’esordio contro Capo Verde. Ai sedicesimi di finale, le Furie Rosse hanno liquidato senza problemi l‘Austria, imponendosi per 3-0. Tutti i riflettori della partita sono accesi su Cristiano Ronaldo, che per i suoi 41 anni e l’annuncio ufficiale di lasciare la Nazionale al termine di questa Coppa del Mondo, ogni partita per lui potrebbe essere l’ultima, e quella di stasera si presenta come una delle più difficili.

Probabili formazioni

Roberto Martinez è pronto a schierare la miglior formazione possibile per arginare il più possibile la forza della Spagna, dunque tra i pali ci sarà Diogo Costa, con Cancelo, Dias, Veiga e Mendes davanti a lui. A centrocampo giocheranno Neves, Vitinha e Bruno Fernandes, con l’attacco che sarà composto da Neto, Leao e Cristiano Ronaldo. Luis de la Fuente dovrebbe rispondere con Unai Simon in porta, Pedro Porro, Cubarsi, Laporte e Cucurella a formare la linea difensiva. In mediana pronti Rodri, Pedri e Baena, che agiranno dietro gli attaccanti Yamal, Oyarzabal e Olmo. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Portogallo (4-3-3): Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Neto, Cristiano Ronaldo, Leao. All. Martinez

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Baena; Yamal, Oyarzabal, Olmo. All. de la Fuente

Dove vedere la partita

La partita tra Portogallo e Spagna sarà visibile su Dazn e in chiaro su Rai 1 e RaiPlay, mentre dall’estero sarà possibile seguirla tramite connessione VPN.

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Riccardo Tombolini