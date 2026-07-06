La partita della notte italiana dei Mondiali 2026 sarà Stati Uniti-Belgio, che alle 2:00 di martedì 7 luglio si sfideranno al Seattle Stadium negli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Mauricio Pochettino potrà contare ancora una volta sul pubblico di casa e su una squadra che ha voglia di confermare l’ottimo percorso e di staccare il pass per uno storico quarto di finale Mondiale. Il grande atteso della partita è l’attaccante Balogun, che in un primo momento avrebbe dovuto saltare il match a causa del cartellino rosso rimediato contro la Bosnia-Erzegovina, ma che in seguito ad un discusso intervento della FIFA è stato autorizzato a scendere in campo. Di fronte ci sarà il Belgio di Rudi Garcia, che invece arriva a questo appuntamento aggrappato con le unghie e con i denti, forte della clamorosa vittoria in rimonta contro il Senegal da uno svantaggio di due reti.

Gli USA dovranno comunque stare attenti alla pericolosità dell’attacco belga con Lukaku (che dovrebbe partire dalla panchina) e giocare con una difesa solida e compatta. La squadra co-ospitante del torneo ha chiuso il girone con 6 punti superando Paraguay e Australia e cadendo nell’ultimo match contro la Turchia, mentre nell’ultima uscita hanno superato agli ottavi la Bosnia-Erzegovina. Il Belgio fin dai gironi ha dimostrato qualche difficoltà ma non ha mai mollato, e la vittoria in rimonta ai sedicesimi contro il Senegal ne è la dimostrazione.

Stati Uniti-Belgio, le probabili formazioni e la scelta su Balogun

Per questa gara casalinga Pochettino è orientato a schierare Freese tra i pali, con Freeman, Richards, Ream e Robinson davanti a lui. A centrocampo ci saranno Tillman, Adams e McKennie, mentre davanti agiranno Dest, Pepi e Pulisic. Balogun dovrebbe partire dalla panchina. Rudi Garcia risponderà invece con Courtois in porta, Castagne, Theate, Mechele e De Cuyper formeranno la linea difensiva. Centrocampo presidiato da Vanaken e Tielemansm, mentre Trossard, De Bruyne e Doku agiranno alle spalle di De Ketelaere centravanti. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Stati Uniti (4-3-3): Freese; Freeman, Richards, Ream Robinson; Tillman, Adams, McKennie; Dest, Pepi, Pulisic. All. Pochettino

Belgio (4-2-3-1): Curtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. All. Garcia

Dove vedere Stati Uniti-Belgio in tv

La partita tra Stati Uniti e Belgio sarà visibile in esclusiva su Dazn, dunque non in chiaro, ma per chi risulta connesso ad internet dalla Germania sarà possibile vedere la partita su sportshau.de gratuitamente e senza registrazione.

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Riccardo Tombolini