Dopo l’eliminazione di ieri sera di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo per mano della Spagna, Lionel Messi rimane l’ultimo della vecchia generazione rimasto in gara (insieme a Salah, che però ha fatto la sua prima apparizione ad un Mondiale nel 2018). Questa sera, dunque, la sua Argentina sfiderà all’Atlanta Stadium l’Egitto nella gara valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026, alle 18:00 italiane. L’Albiceleste vuole arrivare fino in fondo alla competizione per quello che sarebbe un trionfo storico, dato che solo due altre Nazionali nella storia della Coppa del Mondo l’hanno vinta per due edizioni di fila (Italia 1934, 1938; Brasile 1958, 1962).

Mister Scaloni sta comandando un gruppo solido e che ha dimostrato carattere fin qui nel torneo, sapendo liquidare avversari con facilità (vedi Austria), ma sapendo anche soffrire con avversari sulla carta di molto più deboli (vedi Capo Verde). Dunque, se proprio si deve trovare il pelo nell’uovo nell’organizzazione argentina, questo è forse la difesa non particolarmente affidabile, anche se l’attacco è uno dei più prolifici visti fin qui, grazie anche ad uno straripante Lionel Messi. Proprio il fuoriclasse di Rosario sta continuando a stupire tutti, segnando ad ogni partita ed essendosi preso lo scettro di capocannoniere assoluto nella storia dei Mondiali, e ora a un passo dal diventare il sesto giocatore di sempre a segnare nelle prime cinque partite della stessa edizione. A 38 anni, la Pulga rimane il punto di riferimento di un’intera Nazionale.

Dall’altra parte c’è un Egitto che arriva a questo appuntamento sull’onda dell’entusiasmo, avendo vinto contro l’Australia la prima gara della loro storia in una fase a eliminazione diretta di un Mondiale. Hossam Hassan ha costruito una squadra difficile da affrontare, che nelle ultime otto partite ha collezionato una sola sconfitta. Mohamed Salah giocherà questo ottavo di finale da giocatore che ha creato più occasioni in tutto il torneo, con 16 opportunità procurate per i compagni. La sua capacità di incidere in match come questi sarà sicuramente di vitale importanza per tutta la squadra, che cercherà di rendere la vita alla difesa argentina tutt’altro che semplice. Chi vincerà questa sfida se la vedrà ai quarti di finale contro la vincente di Svizzera e Colombia.

Probabili formazioni

Lionel Scaloni dovrebbe affidarsi al suo solito migliore undici per il match, che quindi sarà composto da Emiliano Martinez in porta, Molina, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico in difesa. A centrocampo giocheranno Almada, De Paul, Mac Allister ed Enzo Fernandez, con la coppia d’attacco che sarà formata dai soliti Messi e Lautaro Martinez. Nell’Egitto Mister Hassan dovrà fare a meno di El Fotouh, assente per infortunio. Dunque, è orientato a schierare Shobeir in porta, con la linea difensiva che sarà composta da Hafez, Rabia, Ibrahim e Hany. Mediana presidiata da Ashour, Ateya e Lasheen che agiranno alle spalle del tridente Marmoush, Salah, Ziko. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Argentina (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; Almada, De Paul, Mac Allister, E. Fernandez; Messi, La. Martinez. All. Scaloni

Egitto (4-3-3): Shobeir, Hafez, Rabia, Ibrahim, Hany; Ashour, Ateya, Lasheen; Marmoush, Ziko, Salah. All. Hassan

Mondiali 2026, Argentina-Egitto: dove vedere gratis la partita

La partita sarà visibile in esclusiva su Dazn con calcio d’inizio alle ore 18:00 italiane. Per chi risulta connesso ad internet dalla Germania, la partita sarà visibile gratis in diretta e senza registrazione su sportshau.de, mentre per chi risulta connesso ad internet dalla Spagna, diretta streaming garantita su rtve.es/play dove sarà necessario registrarsi gratuitamente

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini