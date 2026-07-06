Ha risposto con ironia Thomas Tuchel, il Ct dell’Inghilterra, quando nella conferenza stampa pre partita contro il Messico gli è stato chiesto se i suoi calciatori facessero ricorso al viagra per combattere gli effetti dell’altitudine di Città del Messico. Pronto l’allenatore tedesco che ha ribattuto: “E’ un supporto che non ci è stato ancora fornito“. Poi chiarisce: “Sto scherzando, non è vero, non lo usiamo“. Secondo molti studi sul ciclismo e sugli sport di montagna effettuati sul caso, la pillola blu aiuterebbe veramente a combattere l‘altitudine, aiutando la performance cardiaca e, non rientrando nella lista ufficiale della World Anti-Doping Agency, non sarebbe proibito usarla.

Le prestazioni meno efficaci in alta quota

La partita tra Inghilterra e Messico si è giocata questa notte allo Stadio Azteca della Capitale sudamericana, con Kane e compagni che hanno avuto la meglio sui padroni di casa vincendo per 2-3 con una prova di forza non da poco data l’espulsione al minuto 54 di Quansah. Con questa vittoria fondamentale, i ragazzi di Tuchel hanno battuto nello stadio messicano per antonomasia una Nazionale che tra quelle mura ha collezionato 70 vittorie, 17 pareggi e solamente 2 sconfitte in 89 gare ufficiali. Lo stesso allenatore degli inglesi aveva messo le mani avanti nei giorni scorsi, affermando che la sua squadra non sarebbe stata in grado di adattarsi fisicamente alle condizioni della partita, data la nota altitudine dello stadio di Città del Messico (2.200 metri). Ed è proprio da qui che è nata la domanda nella conferenza di presentazione della gara: l’Inghilterra ha veramente usato il viagra per affrontare al meglio l’altura?

Perché il Viagra aiuterebbe a giocare in alta quota

Il viagra ha un principio attivo di sildenafil ed è principalmente noto per essere un farmaco volto a combattere la disfunzione erettile, ma alcuni studi hanno affermato che può incrementare anche le prestazioni sportive grazie ai benefici che la pillola porta al cuore. Molti esperti da tutto il mondo, tra cui l’andrologo Gian Luca Milan di Torino hanno divulgato l’uso frequente che ne fanno gli atleti, motivo per cui la domanda in conferenza a Tuchel è nata spontanea. Quindi non era del tutto una battuta.

Le battute di Tuchel e Henderson

Alla domanda sull’uso della pillola, Tuchel ha risposto che per il momento non gli era arrivata nessuna informazione sul suo utilizzo, poi ha subito chiarito: “No, non è vero“. Insieme a lui c’era il centrocampista del Brentford e della Nazionale, Jordan Henderson, che ha scherzato sull’argomento insieme al suo allenatore. Proprio il giocatore ha risposto alla domanda su come lui e suoi compagni stessero preparando la gara contro il Messico, ironizzandoci su: “Beh, il Viagra aiuta…sto scherzando“.

Quali sono gli effetti del Viagra in alta quota

Nonostante il parere degli esperti e l’uso che ne fanno gli sportivi in alcune occasioni, resta comunque il dubbio sull’efficacia del farmaco per le prestazioni in alta quota. I benefici studiati dal World Anti-Doping Agency sul sildenafil, parlano di un effetto che entra in gioco solitamente sopra i 4.000 metri di altitudine e mai al di sotto dei 3.800, sostenendo che a meno di questa altezza è improbabile che l’uso del Viagra possa porre dei benefici atletici per chi ne fa uso.

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Riccardo Tombolini