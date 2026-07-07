Paulo Dybala resta alla Roma. La Joya ha trovato l’intesa col club dopo che le trattative stavano proseguendo serrate da maggio. Come spiega Fabrizio Romano, l’affare non è mai stato in dubbio, semplicemente si stava cercando l’accordo sulle cifre di ingaggio e stipendio che alla fine sono state pattuite con l’entourage del giocatore. Il compenso che percepirà l’argentino a Trigoria sarà di 3 milioni di euro fissi più bonus legati al numero di presenze stagionali e alle prestazioni che fornirà in campo, una decisione che è stata presa dopo il rendimento altalenante dell’ultima stagione che, anche a causa di un’operazione al ginocchio, lo ha visto tornare schierabile solo per lo sprint finale. Atteso nelle prossime ore l’annuncio ufficiale del club.

La Champions League

Per la prima volta da quando è a Roma, Paulo Dybala avrà l’occasione di giocare la Champions League, quella coppa che tanto lo aveva consacrato ai tempi della Juventus. La qualificazione dei giallorossi alla massima competizione europea dopo sette anni dall’ultima volta è stata possibile grazie anche al prezioso contributo dell’argentino nell’ultimo mese di campionato, dove ha dimostrato che, se sta bene, è ancora tra i migliori in Serie A. A causa della sua forma fisica precaria, la Joya ha collezionato nella scorsa stagione solamente tre goal e otto assist in 27 presenze.

Ma si sa, il talento di Laguna Larga è ormai questo, un gioiello dal valore inestimabile ma anche tanto fragile, che va dunque preservato con cura. Ed è proprio questo il ruolo che Gasperini vuole ritagliare al suo numero 21, quello di una risorsa importante per la squadra, che sappia rispondere presente quando c’è bisogno di lui, soprattuto in una stagione dove le notti europee saranno ben più importanti di quelle passate nelle ultime sette stagioni.

Vicini i rinnovi di Celik e Pellegrini

Oltre a Paulo Dybala, Gasperini aveva chiesto anche i rinnovi di Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini. Il nuovo ds Tony D’Amico è al lavoro anche su questo fronte per poter consegnare al tecnico una squadra più al completo possibile per il ritiro del 13 luglio, ormai alle porte. Motivo per cui l’annuncio del prolungamento dei contratti dei due giocatori dovrebbe essere dato a giorni, anche se a tenere i romanisti col fiato sospeso era la situazione di Dybala, e quella è stata sistemata.

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Riccardo Tombolini