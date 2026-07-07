Mario Gila sarà un nuovo giocatore del Milan dalla prossima stagione. L’intesa con la Lazio per il trasferimento è stata raggiunta oggi per 30 milioni di euro dopo che, a seguito di un incontro con la proprietà, il difensore spagnolo avrebbe chiesto espressamente la cessione a Claudio Lotito.

Il profilo

Gila militava nella Lazio dal 2022. Il calciatore spagnolo ha oggi 25 anni, ed è stato acquistato dai biancocelesti dal Real Madrid per 6 milioni di euro, esordendo in Serie A il 31 agosto 2022 da subentrato, e da titolare il successivo 8 settembre, contro il Feyenoord in Europa League. Nel corso di questi quattro anni nella Capitale, Mario Gila è diventato un perno della difesa biancoceleste, nonché uno dei giocatori più affidabili della rosa, conquistando la massima consacrazione sotto la prima guida di Maurizio Sarri, in una stagione conclusa poi al secondo posto che è valsa alla Lazio la qualificazione in Champions League. Nella sua terza stagione ha trovato anche le prime reti in campionato e in Europa League con la casacca biancoceleste. Nella sua ultima stagione, quella conclusasi lo scorso maggio, ha collezionato 31 presenze.

Calciomercato Milan, chiuso l’accordo con Gila. Le cifre dell’affare e quanto guadagnerà

Nuovo centrale dunque in arrivo per i rossoneri, che sono riusciti a trovare un accordo con il club dopo aver trovato quello con il giocatore, che firma – grazie ai benefici del decreto crescita – un pluriennale tra i 4 e 5 milioni a stagione più bonus. Sorride anche il Real Madrid che riceverà il 50% dell’incasso, circa 15 milioni di euro, pattuito con i biancocelesti nel 2022.

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Riccardo Tombolini