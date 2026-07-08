Il Napoli aveva già precedentemente sondato il terreno per l’acquisto di due profili per il mercato in entrata, quello di Khalaili e di Mario Gila, ma rischia di non chiudere nessuno dei due colpi. Uno lo ha già ufficialmente perso: è infatti arrivata l’ufficialità dell’accordo dello spagnolo con il Milan, che ha raggiunto l’intesa con la Lazio, dunque dalla prossima stagione vestirà in rossonero. Il secondo profilo, quello di Khalaili, sembra aver trovato l’intesa per un accordo con l’Inter, che ora sta trattando con il club belga per chiudere l’affare a intorno ai 25 milioni di euro più bonus.

Il Napoli pensa a vendere

Manna, a quanto pare, era riuscito a bloccare i due giocatori, ma ora, dopo aver appena perso Gila, rischia di farsi soffiare anche Khalaili. Perché? Il Napoli deve rispettare dei parametri legati a un mercato che nell’ultima sessione era stato vincolato alle uscite, cosa che sta accadendo anche adesso. I partenopei stanno ritrovando molti giocatori di rientro da vari prestiti che vanno ceduti al più presto per rientrare nel livello idoneo di Financial Fair Play, altrimenti non sarà possibile fare mercato in entrata o, per lo meno, sarebbe limitato. Il presidente De Laurentiis in questo senso è stato chiaro: “Abbiamo quarantasette calciatori e dobbiamo piazzarne almeno venticinque prima di parlare di acquisti”, ha detto alla cerimonia di presentazione della nuova maglia.

Il profilo di Khalaili

Khalaili, calciatore israeliano di 21 anni, è di proprietà dell‘Union Saint-Gilloise, squadra che milita nella massima serie belga. Il giovane era stato acquistato nel 2024 dal Maccabi Haifa per 7,5 milioni di euro, diventando il calciatore israeliano più costoso della storia europea. Con il suo attuale club ha vinto una Pro League segnando anche due goal, contro l’Anversa e l’Anderlecht. Ha esordito anche in Champions League, siglando anche una doppietta contro l’OM Marsiglia. Nella scorsa stagione, ha collezionato 38 presenze, 3 goal e 5 assist.

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Riccardo Tombolini