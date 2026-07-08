E’ polemica al termine della partita degli ottavi di finale tra Argentina e Egitto che ha visto la squadra di Scaloni vincere in rimonta su quella di Hossam in pieno recupero. Gli africani erano riusciti a portarsi in vantaggio per 0-2 su Messi e compagni, ma nel giro degli ultimi 15 minuti (recupero compreso) l’Albiceleste ne ha segnati tre e ha staccato il pass per i quarti di finale, dove se la vedrà con la Svizzera. La direzione della gara da parte dell’arbitro, il 37enne francese François Letexier, non sarebbe piaciuta ai vertici della federazione egiziana, che hanno dunque ufficialmente presentato ricorso alla Fifa.

Hany Abo Rida, il presidente della della federazione, ha definito gli episodi come “scandalosi“, sostenendo come nella conduzione del fischietto francese non ci sia stata equivalenza sulla gestione degli episodi. In particolar modo, il numero uno della federazione egiziana avrebbe fatto riferimento al goal annullato a Ziko per fallo su Lisandro e il mancato fischio per una simile trasgressione su Salah, che avrebbe fatto definitivamente esplodere di rabbia la panchina egiziana.

Le richieste della federazione

Gli egiziani hanno presentato un reclamo scritto alla Fifa dove hanno chiesto espressamente di aprire un’indagine sui presunti errori arbitrali, la rimozione di Letexier e di tutto il team arbitrale della partita di ieri dalla Coppa del Mondo e il rispetto delle regole sull’applicazione del regolamento, che deve essere uguale per tutte le squadre. La lettera scritta dalla federazione egiziana è stata poi inoltrata tramite i canali ufficiali per essere resa visibile a tutto il mondo del calcio di competenza. Già dalle prime ore dopo la fine del match si era percepita la rabbia degli egiziani, del Ct Hossam e del bomber Ziko, che fin da subito avevano mostrato grande delusione per l’esito della gara, che soli dieci minuti dal termine sembrava proprio dover sorridere a loro.

La Federazione egiziana ha chiesto a Infantino di aprire un’indagine su Letexier “a seguito degli errori arbitrali flagranti commessi dalla squadra arbitrale e dell’applicazione di un doppio standard, il che ha portato alla sconfitta della selezione egiziana”. Dure anche le parole del ct dell’Egitto Hossam Hassan: “Abbiamo giocato meglio rispetto ai campioni in carica. Siamo stati superiori in tutto, tranne che nel risultato. Non sono convinto di questo esito. Non sono convinto di come si sono svolte le cose durante questa partita”, ha detto, “non voglio cercare di indorare la pillola con belle parole, frasi ben scelte, dicendo ‘che sfortuna’ e così via. Oggi siamo stati trattati ingiustamente. Abbiamo subìto un’ingiustizia”.

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Riccardo Tombolini