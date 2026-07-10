È tempo di semifinali a Wimbledon 2026. Oggi è il giorno di Sinner e Djokovic, che si affronteranno per guadagnarsi un posto nella finalissima dello Slam inglese. L’altoatesino arriva a questo appuntamento avendo battuto ai quarti il tedesco Struff in tre set, con un tabellone generale che gli ha regalato un percorso non particolarmente colmo di insidie.

Oggi, forse, il numero 1 al mondo si troverà davanti il primo vero ostacolo di questa edizione del torneo inglese, dovendosela vedere contro la leggenda Djokovic che, dall’alto dei suoi 26 slam e alla “fresca” età di 39 anni, ha sconfitto nell’ultimo turno nientemeno che Auger Aliassime in 5 ore di match, dimostrando che i campioni non hanno età. Per l’azzurro ora la strada verso la finale è tutt’altro che spianata, sapendo che davanti avrà un signore che non si farà intimorire dal suo livello o dalla possibilità di una partita lunga. Senza contare il fantasma della sconfitta di pochi mesi fa a Melbourne, che potrebbe pesare per l’altoatesino.

Sinner oggi in tv, a che ora gioca e dove vedere gratis la partita con Djokovic

Sinner e Djokovic torneranno dunque oggi in campo, venerdì 10 luglio, in quello che sarà il secondo match in programma della giornata sul Campo Centrale. L’inizio è previsto intorno alle 16:15 e il match sarà visibile in chiaro in tv su TV8, oltre che sui canali Sky Sport, come tutte le partite di Wimbledon. Sarà possibile vedere la semifinale anche in streaming su NOW TV e su Sky Go e gratuitamente su tv8.it

Sinner e Djokovic, sfida per la finale di Wimbledon

Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono affrontati undici volte in carriera, con il bilancio delle vittorie che pende a favore dell’altoatesino con sei vittorie a cinque. L’ultimo scontro sorride però al serbo, che ha sconfitto l’italiano nella semifinale dell’Australian Open 2026.

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Riccardo Tombolini