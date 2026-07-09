Questa sera, alle ore 22:00 italiane, la Francia sfida il Marocco al Boston Stadium nella prima partita dei quarti di finale dei Mondiali 2026. Una vera e propria rivincita di quattro anni fa, quando le due squadre si sfidarono in semifinale alla Coppa del Mondo in Qatar nel 2022.

In quel caso, a spuntarla furono i Blues, che poi uscirono sconfitti dalla finale contro l’Argentina. I ragazzi di Deschamps si presentano a questo appuntamento avendo collezionato cinque vittorie in altrettante uscite in questo torneo, a conferma di come siano tra i favoriti per la vittoria finale. Mbappè è il punto di riferimento e trascinatore di questa Nazionale, avendo messo a referto sette reti in cinque presenze, dietro solo all’alieno Messi.

Il Marocco si presenta a questa gara dopo aver eliminato il Canada agli ottavi e con quattro vittorie consecutive alle spalle, dimostrando grande solidità difensiva e capacità di saper colpire al momento giusto. Anche in questo caso, come già per troppe volte abbiamo visto durante questa edizione della Coppa del Mondo, non sono mancate le polemiche, con il mondo del calcio che si è detto sconvolto per la designazione di una terna arbitrale argentina per questa gara. Sfida nella sfida è l’amicizia tra Mbappè e Hakimi, un tempo insieme al Psg.

Chi passa troverà in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.

Probabili formazioni

Didier Deschamps dovrebbe affidarsi a Maignan in porta, con Kounde, Saliba, Upamecano e Digne davanti a lui. In mediana agiranno Koné e Rabiot, mentre Olise, Dembelé e Barcola si muoveranno alle spalle di Mbappé. Mister Ouahbi schiererà invece Bounou tra i pali, con una linea difensiva composta da Riad, Diop, Mazraoui e Hakimi. Centrocampo presidiato da Bouaddi, Ounahi e El Aynaoui, con Brahim Diaz, El Khannouss e Rahimi che comporranno il tridente offensivo. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Francia (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Digne; Koné, Rabiot; Olise, Dembelé, Barcola; Mbappé. All. Deschamps

Marocco (4-3-3): Bounou; Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi; Bouaddi, Ounahi, El Aynaoui; Brahim Diaz, El Khannouss, Rahimi. All. Ouahbi

Dove vedere la partita

La partita tra Francia e Marocco sarà visibile su Dazn e in chiaro su Rai 1 e RaiPlay. Possibilità di collegamento dall’estero tramite connessione VPN.

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Riccardo Tombolini