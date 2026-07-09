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Ponti tra culture: incontro all’ambasciata del Mozambico presso la Santa Sede
A rendere ancora più significativo l’appuntamento è stata la partecipazione di numerosi ambasciatori, ringraziati personalmente dall’avvocato Petrosillo. La loro presenza è stata segno tangibile dell’importanza attribuita al dialogo diplomatico come strumento umano, prima che istituzionale, di avvicinamento tra popoli: oltre al padrone di casa, erano presenti Sua Eccellenza Santos Alvaro (Ambasciatore del Mozambico presso il Quirinale e la FAO), Sua Eccellenza Carlos Alberto Saraiva de Carvalho Fonseca (Ambasciatore dell’Angola presso la Santa Sede), Sua Eccellenza Hyung Sik Shin (Ambasciatore della Repubblica di Corea presso la Santa Sede), Sua Eccellenza Ben Batabe Assorow (Ambasciatore del Ghana presso la Santa Sede) e Sua Eccellenza Marcia Cescotto (Ambasciatrice dell’Honduras presso Brasilia). Momento particolarmente sentito è stato quello conviviale, come sempre occasione di autentico scambio culturale.
Il patrimonio agroalimentare pugliese è diventato protagonista di un dialogo che ha superato le parole, parlando attraverso i sapori e le tradizioni di un territorio. L’avvocato Andrea Stranieri, in rappresentanza dell’azienda Agricula, ha guidato una degustazione di vini “Magna Grecia” e di olio extravergine biologico monocultivar delle aree tarantina e brindisina, trasformando la convivialità in un ponte tra identità territoriale e apertura internazionale: un modo semplice e genuino per raccontare la propria terra a chi arriva da lontano. Hanno preso parte all’appuntamento anche Nicola Compagnone (presidente di Sos Casa Aste S.p.a.), gli imprenditori Querim Coku e Giovanni Camillacci, e Luigi Gallo di Elite Diplomatic Connection.
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