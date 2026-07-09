Colpaccio Fiorentina. Dopo aver concluso nella giornata di ieri la trattativa per l’acquisto di Dragusin in difesa, oggi arriva un’altra ufficialità per i viola. Come riportato da Sky Sport, la società ha chiuso per l’arrivo di Arthur Atta dall’Udinese.

Il centrocampista 23enne, autentica rivelazione della scorsa stagione, raggiungerà Firenze non appena riceverà il via libera dal suo ormai ex club friulano. Ultimi dettagli da limare, poi il francese sarà ufficialmente un giocatore della Fiorentina, dopo aver messo a referto 63 presenze, 6 goal e 4 assist tra Serie A e Coppa Italia con la maglia dell’Udinese.

Blitz di Paratici nella notte

Dietro questo colpo a sorpresa c’è il lavoro di Fabio Paratici che si è messo all’opera e ha bruciato la concorrenza di altri club di Serie A e non solo, visto l’interesse che aveva il giocatore anche dalla Premier. Per il ds della Viola il francese era un vecchio pallino: lo segue fin dai tempi in cui lavorava al Tottenham e Atta giocava al Metz, in Francia.

Alla corte di Grosso

Dopo l’ultima stagione dove ha dimostrato una crescita esponenziale, Atta è ora uno dei centrocampisti più ambiti del campionato, e ora lo attende una nuova avventura alla corte di Fabio Grosso, pronto a puntare sulle sue raffinate qualità per dare una nuova vita alla mediana viola in vista della prossima stagione. Non sono ancora note le cifre dell’accordo, ma verosimilmente si parla di un’operazione da 25 milioni più bonus, con un 30% sulla futura rivendita del giocatore. Al giocatore un contratto da circa 1,3 milioni di euro a stagioneOra, manca solo l’ufficialità da parte del club fiorentino.

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Riccardo Tombolini