Anan Khalaili è atterrato circa un’ora fa a Milano. Ora lo attendono le visite mediche e tutte le altre pratiche per renderlo ufficialmente un giocatore dell’Inter. Classe 2004, il neo acquisto nerazzurro ha anche pubblicato uno scatto da sopra l’aereo che lo stava portando in Italia, dopo che l’Inter e l’Union Saint Gilloise avevano raggiunto l’accordo definitivo per il suo trasferimento a circa 25 milioni di euro più bonus. L’ingaggio salirà nel corso dei cinque anni di contratto partendo da 1,8milioni fino ai 2,2. Oggi le visite di rito, poi la firma sul contratto che lo renderà ufficialmente un giocatore dell’Inter.

Il profilo di Khalaili

Khalaili, calciatore israeliano di 21 anni, è stato acquistato dall’Inter dall‘Union Saint-Gilloise, squadra che milita nella massima serie belga. Il giovane era stato prelevato nel 2024 dal Maccabi Haifa per 7,5 milioni di euro, diventando il calciatore israeliano più costoso della storia europea.

Con il suo attuale club ha vinto una Pro League segnando anche due goal, contro l’Anversa e l’Anderlecht. Ha esordito anche in Champions League, siglando anche una doppietta contro l’OM Marsiglia. Nella scorsa stagione, ha collezionato 38 presenze, 3 goal e 5 assist.

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Riccardo Tombolini