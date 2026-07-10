La pista Emiliano Martinez non si decide a decollare. L‘Aston Villa prende tempo e aspetta che il suo portiere porti al termine il proprio percorso Mondiale (l’Argentina è ai quarti contro la Svizzera), e ad oggi l’ultima speranza che la Juve ha di aggiudicarsi il cartellino del giocatore è che questo esprima gradimento personale per la destinazione. Ed è proprio per questo che nella giornata di mercoledì Carnevali e Massara hanno incontrato Vlado Lemic, intermediario del Dibu, nonostante sussista già da tempo un accordo con l’entourage del giocatore per 3 anni a 5 milioni netti. Alla Continassa attendono ora l’evolversi della situazione, ma da Londra vige cautela.

La trattativa

Nonostante le difficoltà, nelle ultime ore sembrerebbe si siano fatti dei passi in avanti, anche se piccoli. L’Aston Villa chiede infatti 10 milioni per il cartellino del portiere argentino a fronte dei 6 offerti dalla Juve, ma è solo una tattica per tentare di far alzare il tiro ai bianconeri. L’impressione è quella che, se il Dibu dovesse gradire la destinazione, l’offerta fatta dalla Continassa potrebbe bastare per strapparlo agli inglesi.

Il piano B

Se la pista Dibu non dovesse scaldarsi, la dirigenza bianconera ha già un piano di riserva per evitare di giocare senza portiere nella prossima stagione. Il suddetto pianano ha un nome e un cognome: Guglielmo Vicario. E, nonostante le trattative avanzate con Emiliano Martinez, ad oggi quella del portiere italiano risulta essere la pista più facile, dato che il Tottenham vorrebbe liberarsene quanto prima per dare spazio a Martin Duvbraka. Ed è per questo che da Londra sarebbero disposti a lasciarlo partire con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15-20 milioni. Nel caso, dunque, che la pista Dibu non dovesse decollare, da Torino andranno forti su Vicario, sicuri di poter chiudere con maggior facilità.

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Riccardo Tombolini