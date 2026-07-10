Il calciomercato del Napoli entra nel vivo. Dopo aver stilato una lista dei 25 giocatori da mettere alla porta di Castel Volturno, De Laurentiis comincia a pensare anche al mercato in entrata: la priorità degli azzurri in questo momento è Ezequiel Zeballos. L’agente del classe 2002, spiega Fabrizio Romano, è arrivato in queste ore in Italia per trattare con i partenopei, con l’accordo che sembra essere totale con il giocatore, poiché il ragazzo vuole solo il Napoli.

L’offerta dalla Russia rifiutata e il patto col Napoli

A maggio Zeballos aveva ricevuto un’offerta dal CSKA Mosca da 4 milioni netti a stagione per 5 anni, ma subito rifiutato perché sapeva di dover aspettare il Napoli e ha dato precedenza agli azzurri. Proprio con i partenopei l’accordo è pronto da maggio, con una promessa dietro: Il Napoli chiuderà l’operazione solo dopo aver effettuato le cessioni (ecco perché ADL aveva tutta questa fretta di vendere). Da due mesi c’è dunque una stretta di mano e la promessa che l’operazione sarebbe andata in porto. Ora gli azzurri sono pronti a fare una prima offerta da 10 milioni di dollari al Boca per confermare il proprio interesse.

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Riccardo Tombolini