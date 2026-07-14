Carlos Alcaraz è mancato anche a Londra. il tennista spagnolo è fuori da tempo per un infortunio al polso che lo ha costretto a saltare tutti i tornei della stagione estiva, ma ora punta al rientro. E’ tempo dunque di rivedere la “Sincaraz“, ovvero la rivalità tra lo spagnolo e Jannik Sinner che negli ultimi anni ha deliziato milioni di appassionati. Una rivalità che, tra i due, è sempre stata leale, e lo ha dimostrato ancora una volta il numero 3 del mondo che non ha fatto mancare i complimenti via social al collega altoatesino per la vittoria a Wimbledon. Pronta la risposta dell’azzurro, che ora vuole che il suo “acerrimo amico” rientri per poter riaccendere il duello: “Spero che torni presto, perché il tennis ha bisogno di lui“.

Gli ascolti Tv calati senza Alcaraz

L’assenza di Alcaraz a Wimbledon si è sentita anche da dietro lo schermo, dove rispetto alla finale del 2025 gli ascolti sono calati di qualche percentuale. La partita tra Sinner e Zverev ha fatto registrare infatti 4,2 milioni di spettatori, pari al 33,8% di share distribuiti tra Tv8 e Sky, mentre l’ultimo atto dell’anno scorso tra l’altoatesino e Alcaraz aveva registrato 5,7 milioni di spettatori, pari al 40,4% di share. Un altro dato che salta all’occhio è quello della partita di tennis più vista in assoluto in Italia, che è stata la finale delle Atp Finals 2025 sempre tra l’azzurro e lo spagnolo, che aveva fatto registrare 7 milioni di spettatori tra Rai 2 e Sky.

Quando torna Alcaraz

Manca poco ormai al rientro di Alcaraz in campo, con i media spagnoli che parlano di inizi di sedute per ricominciare a prendere confidenza quantomeno con la forma fisica. L’obiettivo è tornare in campo tra un mese, almeno per gli Us Open. E chissà che Carlitos non riesca ad affacciarsi sul circuito anche prima, magari per Cincinnati. L’iter riabilitativo è partito, tra poco gli sportivi saranno pronti a riaccogliere Alcaraz e la sua eterna rivalità con Jannik Sinner.

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Riccardo Tombolini