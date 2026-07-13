Manu Koné rischia di lasciare la Roma. Oggi a Trigoria è iniziato il raduno sotto la guida di mister Gasperini, ma il centrocampista francese è assente causa semifinale Mondiale. Proprio la Coppa del Mondo sta dando sempre più visibilità al giocatore giallorosso, che con la sua Francia sta dominando la competizione, oltre ad essersi preso la titolarità di uno dei centrocampi più forti del mondo. Ciò ha reso inevitabile l’interesse da parte di molte squadre nei suoi riguardi, e se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile la Roma lo lascerebbe partire.

Il desiderio di Koné

Manu Koné sarebbe ben contento di approdare in una squadra di Premier League, con la Roma che lo cederebbe solo a fronte di un’offerta importante. La squadra che sembra essere più avanti di tutte nelle richieste per il cartellino del francese è il Manchester United. L’interesse dei Red Devils è noto da tempo, soprattutto dopo che non sono riusciti a concludere le trattative per Ederson. Il club inglese starebbe pensando di presentare una proposta da 60 milioni di euro. La Roma sta cercando di capire come muoversi, e un’uscita di quel calibro farebbe bene alle casse dalla società. Intanto il francese è approdato alla semifinale della Coppa del Mondo e non ha intenzione di fermarsi.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini