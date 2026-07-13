Jannik Sinner vince di nuovo Wimbledon e inizia la sua ottantesima settimana da numero 1 al mondo, agganciando il record di Lleyton Hewitt, decimo giocatore per numero di settimane da primo della classe dal 1973, anno in cui fa il suo esordio il ranking computerizzato. Avendo giusto ieri confermato il titolo dello slam londinese, l’altoatesino raggiunge quota 13.450 punti, portandosi a 4.970 punti di vantaggio sul secondo della classe, proprio il finalista Zverev, che aveva agguantato la seconda posizione grazie al suo successo al Roland Garros. Nonostante la sconfitta il tedesco ha scavalcato in classifica Carlos Alcaraz, ai box da mesi per un infortunio al polso, conquistando il suo best ranking fin qui in carriera. Sinner invece, con la vittoria di ieri ha la certezza di rimanere numero 1 almeno fino al lunedì successivo alla finale dello US Open, con la possibilità di raggiungere le 101 settimane consecutive agganciando il record di Andre Agassi, nono in questa speciale classifica. Poi, le 109 di Bjorn Borg, ottavo.

Sorride l’Italia

Per quanto riguarda il posizionamento degli italiani il nostro Paese può sorridere, dato che vanta ben quattro azzurri nella Top 20, otto nella Top 100 e 17 nella Top 200. Dietro al numero 1 Sinner, l’italiano col best ranking è Flavio Cobolli, che si trova in nona posizione dopo essere arrivato ai quarti di finale a Wimbledon. Best Ranking anche per Andrea Guerrieri, che essendo arrivato ai quarti del Challenger di Trieste agguanta la posizione numero 219, avvicinandosi dunque alla Top 200. Tra i primi 20 italiani c’è anche Lorenzo Giustino, che risale 30 posizioni e riesce a rientrare nella Top 200, agguantando la posizione numero 196 grazie alla finale del Challenger di Liegi.

La Top 20 Atp

Jannik Sinner (ITA) 13.450 Alexander Zverev (GER) 8.480 Carlos Alcaraz (SPA) 8.160 Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.740 Alex De Minaur (AUS) 4.110 Ben Shelton (USA) 3.770 Novak Djokovic (SER) 3.760 Daniil Medvedev (RUS) 3.670 Flavio Cobolli (ITA) 3.460 Taylor Fritz (USA) 3.365 Alexander Bublik (KAZ) 2.810 Jiri Lehencka (CZE) 2.510 Casper Ruud (NOR) 2.435 Lorenzo Musetti (ITA) 2.2315 Learner Tien (USA) 2.270 Abdrey Rublev (RUS) 2.230 Frances Tiafoe (USA) 2.230 Luciano Darderi (ITA) 2.210 Jakub Mensik (CZE) 2.205 Alejandro Davidovich Fokina (SPA) 2.160

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Riccardo Tombolini