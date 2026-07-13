Si è trasformato in un incubo il ritorno di Conor McGregor sull’ottagono degli incontri di MMA dopo una lunga assenza. Nella giornata dell’11 luglio, infatti, il campione irlandese si è infortunato improvvisamente dopo appena un minuto di match contro Max Halloway. Il lottatore dovrà ora di nuovo stare lontano dai combattimenti per un po’ di tempo, e non è escluso che la sua carriera sia finita qui. Ma lui non molla e spera nel rientro.

McGregor torna a combattere e si fa male dopo un minuto: cosa è successo

Fin dai primi secondi del match alla T-Mobile Arena contro Halloway, McGregor ha cercato di partire all’attacco sferrando una serie di calci al suo avversario. A seguito di uno di questi ha appoggiato male la gamba destra a terra, accusando da subito un forte dolore al ginocchio, così tanto che si è dovuto appoggiare alla gabbia per sorreggersi, inducendo l’arbitro ad interrompere l’incontro per TKO. La diagnosi degli specialisti deve ancora essere confermata a seguito degli esami strumentali, ma una dinamica di questo tipo rappresenta il classico infortunio della lesione legamentosa, in particolare del Legamento Crociato Anteriore (LCA).

Quando tornerà a combattere McGregor

L’infortunio al crociato rappresenta una tegola non da poco per Conor McGregor, che sicuramente sognava un altro tipo di ritorno. Dati i 37 anni del campione irlandese, un ritorno a seguito dell’operazione chirurgica potrebbe risultare più difficile del previsto, dunque non è da escludere che la sua carriera sia giunta a termine con questo breve incontro di due giorni fa. L’irlandese però non si arrende. e sul suo profilo X scrive: “Supererò tutto questo, non mi lascerò scoraggiare. Tornerò“. Anche Max Halloway nell’intervista post match ha mostrato tutta la sua vicinanza a McGregor, dichiarando che spera di poter disputare un altro match contro di lui: “Voleva continuare a combattere a tutti i costi. Ma voi ragazzi siete fortunati, perché ora ci sarà un Holloway contro McGregor 3. C’era così tanta attesa per questo match che ora dobbiamo rifarlo. Ce ne vuole un altro, è un peccato che sia finita così“.

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Riccardo Tombolini