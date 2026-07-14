È tempo di futuro in quel di Trigoria. Questa mattina Ryan Friedkin ha raggiunto il centro sportivo dove ieri è iniziato ufficialmente il ritiro della Roma sotto gli occhi attenti di Gasperini e D’Amico, pronti a mettere le mani sul mercato per regalare alla squadra qualche nome che possa farla lottare per qualcosa di più del terzo posto conquistato a maggio. Insieme al figlio del presidente giallorosso, sono sbarcati al Fulvio Bernardini anche gli agenti di Summerville, con il summit tra le parti che si è concluso da poco. Ecco cosa è emerso.

Summerville-Roma, il matrimonio che s’ha da fare

Summerville era stato un pallino della Roma all’inizio del mercato ma poi, a causa di complicazioni, l’interesse era finito in prescrizione. Ora l’olandese è tornato all’improvviso un nome caldo per il mercato giallorosso, con gli agenti del giocatore che hanno concluso da poco a Trigoria un colloquio con Ryan Friedkin. La proprietà giallorossa ha ribadito il forte interesse per il tesserato del West Ham, ma a condizioni precise: il cartellino non deve superare i 40 milioni e l’ingaggio non oltre i 4. Un tentativo al ribasso dunque quello della Roma, che a inizio mercato aveva lasciato da parte la pista perché l’entourage del giocatore chiedeva 60 milioni. Ora però i rappresentanti dell’olandese devono fare delle valutazioni, perché da allora non sono arrivate delle offerte concrete per il loro assistito, dunque il prezzo d’acquisto potrebbe essere rivisto per accontentare gli acquirenti. La proposta la Roma l’ha fatta, la risposta potrebbe arrivare già entro stasera.

La pista Garnacho è ancora viva

Summit concluso dunque con Summerville, con l’olandese che non è affatto l’unico obiettivo della premiata coppia Gasperini-D’Amico. Nei giorni scorsi, sfumato Greenwood, la Roma era piombata forte su Garnacho, che ora sembra essere sempre più vicino ai giallorossi. L’offerta presentata al Chelsea è quella del prestito oneroso a 5 milioni con il diritto di riscatto fissato a 35, che diventerebbe obbligo a determinate condizioni. Gli inglesi prendono tempo, perché vorrebbero cedere il giocatore solo a titolo definitivo. La palla ora è in mano praticamente solo alla società londinese perché, come riporta Fabrizio Romano, la Roma ha già il sì di Garnacho, che ha sposato appieno il progetto giallorosso e non ha nascosto la sua volontà di trasferirsi in Italia. Il Chelsea ha fissato una scadenza tra due settimane, con l’idea costante di preferire la cessione al prestito. La Roma tratta.

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Riccardo Tombolini