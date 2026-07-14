Questa sera alle 21:00 italiane andrà in scena al Dallas Stadium la prima semifinale dei Mondiali 2026 che vedrà scontrarsi Francia e Spagna in quella che si presenta come una partita di altissimo livello. I ragazzi di Deschamps arrivano a questo appuntamento con sei vittorie consecutive e senza aver subito goal nella fase a eliminazione diretta, con una vittoria netta sul Marocco ai quarti che non ha fatto altro che confermare la solidità e la forza di una squadra che forse, a questo punto si può dire, è la favorita numero uno alla vittoria finale. Il grande protagonista dei Blues e del Mondiale è Kylian Mbappé, che ha messo a referto 8 reti in sei partite, trovandosi dunque in cima alla classica dei marcatori del torneo insieme a Lionel Messi.

Un eventuale goal questa sera porterebbe l’attaccante del Real Madrid a quota 21 goal totali nella Coppa del Mondo, superando nella classifica provvisoria proprio l’argentino. Dopo una stagione difficile con la maglia dei blancos il fuoriclasse francese sembra aver ritrovato sé stesso con la maglia della Nazionale. Anche la Spagna si presenta a questa gara avendo condotto un percorso impeccabile, eliminando sulla sua strada Austria, Portogallo e Belgio. Lamine Yamal è chiamato a dimostrare la sua classe, che in questo torneo si è vista solo a tratti. I campioni d’Europa in carica vogliono scrivere la storia e provare a vincere subito anche il Mondiale.

Francia-Spagna, le probabili formazioni

Mister Deschamps dovrebbe giocarsi questa semifinale con Maignan in porta, Koundé, Upamecano, Saliba e Digne davanti a lui. A centrocampo agiranno Koné e Rabiot, mentre Dembelé, Olise e Doué si muoveranno alle spalle della punta Mbappé, che dovrebbe recuperare dopo l’infortunio alla caviglia rimediato contro il Marocco. De la Fuente risponderà invece con Unai Simon tra i pali e la linea difensiva composta da Porro, Cubarsi, Laporte e Cucurella. In mediana pronti Rodri e Pedri, mentre Yamal, Olmo e Baena agiranno dietro a Oyarzabal. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembelé, Olise, Doué; Mbappé. All: Deschamps

Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Porro Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. All. de la Fuente

Dove vedere Francia Spagna in tv e streaming

La partita tra Francia e Spagna (calcio d’inizio ore 21) sarà visibile su Dazn e in chiaro su Rai 1, oltre che in streaming su RaiPlay.

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Riccardo Tombolini