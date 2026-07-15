Sono ore calde quelle che stanno trascorrendo a Trigoria. Se è vero che la proprietà giallorossa è in contatto costante con gli agenti di Summerville per tentare di chiudere il colpo al più presto, lo è anche il lavoro che sta facendo Tony D’Amico per cercare di sfoltire la rosa e di mettere qualche soldo in più (che non guasta mai) nelle casse della Roma. Come riporta il Corriere dello Sport, il primo nome sulla lista è quello di Manu Koné, che con il Mondiale è stato oggetto di tanto mercato e che dunque ha ora richieste da tanti top club europei. Ad esempio si era già mosso l’Atletico Madrid che aveva presentato un’offerta da 40 milioni, ma per la proprietà americana il francese ne vale almeno 60. Alla finestra ora ci sono anche Manchester United e Liverpool.

Il poco mercato per Soulé

Tutto ancora da decidere per Matias Soulé. L’argentino era stato messo alla porta qualche settimana fa dalla stessa proprietà giallorossa, ma da allora non si è riusciti a trovare una squadra che presentasse un’offerta soddisfacente. Ora anche lo stesso giocatore ha manifestato dei dubbi sul proprio futuro, e dalla Premier sono arrivati i primi sondaggi di Sunderland e Fulham. Per lui, la Roma ha fissato un prezzo di cartellino non inferiore ai 35 milioni di euro, ma per ora non è ancora arrivata nessuna proposta concreta.

Gli esuberi

Tony D’Amico sta inoltre lavorando per sistemare quanto prima anche i giocatori fuori dal progetto giallorosso, con i nomi di Marash Kumbulla, Luigi Cherubini, Filippo Reale e Riccardo Pagano che sono pronti a lasciare la Capitale. Mannini resterà invece in gruppo fino alla fine del ritiro per poi valutare la migliore soluzione in prestito. Insomma, la Roma è pronta per piazzare i primi colpi, ma prima dovrà sistemare anche qualche pezzo in uscita.

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Riccardo Tombolini