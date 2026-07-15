Un’enormità. La prima cifra che fa saltare il banco nel calciomercato italiano è quella con la quale il Leeds si è aggiudicato Muharemovic del Sassuolo: 40 milioni di euro. Il difensore centrale aveva stuzzicato la fantasia di alcune big italiane, Juventus e Inter soprattutto, ma è stato il club inglese a spuntarla – con alle spalle un passato azzurro visto che l’imprenditore lombardo Andrea Radrizzani presidente e fondatore del gruppo televisivo Eleven Sports, è stato il numero uno della squadra prima che il fondo dei proprietari dei San Francisco 49ers lo acquistasse -, formulando un’offerta irrinunciabile.

Muharemovic: una plusvalenza veloce

Muharemovic, classe 2003, protagonista della Bosnia Erzegovina che ha eliminato l’Italia al play-off del Mondiale, era alla sua prima stagione in Serie A, dove ha collezionato 33 presenze e dato forte prova di solidità, ma prima di essere promosso dalla Serie cadetta sempre con la maglia del Sassuolo, si era messo in mostra con la maglia della Juventus U23, la Next Gen. Dai nero-verdi era stato acquistato a 3 milioni di euro, più il 50% sulla futura rivendita. Un’operazione fantastica anche per il Sassuolo, che pur incassando soltanto 20 milioni, realizza una plusvalenza significativa, facendo entrare la cessione al primo posto in classifica delle migliori uscite, davanti a quella di Scamacca al West Ham per 38.6 milioni di euro, di Locatelli alla Juve per 36.4 milioni di euro, e di Raspadori al Napoli per 20 milioni.

Perché Muharemovic è stato pagato 40 milioni dal Leeds. Juve e Sassuolo fanno a metà

Per la Juventus arriva un regalo inaspettato firmato indirettamente da Giovanni Carnevali, neo amministratore delegato bianconero, e fino a poche settimane fa Ad del Sassuolo. Fu lui a portare Muharemovic in Emilia per scommettere sulla sua valorizzazione. Fu lui a stabilire d’accordo con la Juventus e la percentuale sulla rivendita. Ed ora, in una situazione non particolarmente felice per le casse dei bianconeri, che nella prossima stagione non giocheranno in Champions League e che recentemente sono stati multati dalla UEFA per 6 milioni di euro con conseguente ingresso nel regime di settlement agreement, Carnevali ha rapidamente attenuato “la voce dei rossi”. Non arriveranno mai conferme se nella triangolazione Leeds – Sassuolo – Juventus, il neo-amministratore abbia avuto un ruolo decisivo nel fissare il prezzo del cartellino o nell’avviare una trattativa forse iniziata prima del suo passaggio a Torino, ma una cosa possiamo ancora dirla: il campo non ha ancora dato a Muharemovic un valore effettivo di quaranta milioni di euro.

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Luca Frasacco