È tempo di decisioni per il futuro della Nazionale italiana. Dopo l’ennesimo ribaltone che ha visto le dimissioni di Gattuso e Gravina e l’avvento di Malagò, Maldini e Leonardo nei vertici della Figc, è ora di completare il puzzle con l’assegnazione di un commissario tecnico per la panchina Azzurra. Per la prima volta dopo tanto tempo sembra esserci volontà di fare delle scelte ponderate per regalare un futuro quanto più roseo possibile ad una Nazionale totalmente alla deriva dopo tre edizioni Mondiali clamorosamente saltate.

E lo si vede già dal fatto che, in genere, la scelta del Ct dovrebbe passare solo tra le mani del presidente federale, mentre questa volta ad aiutare Malagò ci sono anche il direttore tecnico Paolo Maldini e il consigliere Leonardo. Il consiglio federale verrà a conoscenza della scelta dei tre solo dopo che questa verrà effettuata, ma non dovrà esprimersi con un voto. Il trio Malagò-Maldini-Leonardo sembra trovarsi in perfetta sintonia, tanto da aver già ridotto praticamente all’osso la lista dei candidati per la panchina della Nazionale. Ecco quali sono i nomi rimasti.

Ct Italia, è l’ora delle decisioni in Figc: quali sono i nomi in ballo per la panchina azzurra

Nelle scorse settimane si sono fatti tanti nomi per il possibile nuovo Ct dell’Italia, con continui capovolgimenti di fronte che hanno cambiato più volte le carte in tavola. Fino a pochi giorni fa Antonio Conte sembrava essere in prima fila, ora il tecnico leccese aspetta una chiamata ma non sembra più essere la scelta numero uno, complici le idee diverse della coppia Maldini-Leonardo. In stand-by anche Roberto Mancini, che ha un rapporto di amicizia con Malagò ed è pronto da un momento all’altro a presentarsi in Figc qualora venisse contattato. Sullo sfondo rimane Pep Guardiola, che però appare solamente una pista di emergenza.

La notizia delle ultime ore è che alla corsa per la panchina Azzurra si è clamorosamente inserito anche Andrea Pirlo, che ha grande gradimento da parte di direttore tecnico e consigliere. Ora la palla passa a Malagò, che insieme ai suoi “aiutanti” dovrà prendere una decisione, con l’annuncio che potrebbe arrivare già nel corso della prossima settimana. Il futuro dell’Italia è tutto da scrivere, e stavolta sembra esserci quantomeno un buon punto di partenza.

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Riccardo Tombolini