Nulla da fare per la Juventus, Dibu Martinez rimarrà all’Aston Villa. Il portiere argentino è ancora impegnato ai Mondiali, alla fine dei quali sembra proprio dover far ritorno al suo club di appartenenza. A comunicarlo, è stato Vidagany, direttore sportivo della squadra inglese, che ha dichiarato: “Dibu Martinez rimane con noi, è un giocatore fondamentale per il nostro progetto“. Una frenata che non ci voleva per la Juve, che ora sarà costretta a virare su altri profili per cercare il suo nuovo portiere.

Il pensiero di Emery

Anche il mister dell’Aston Villa Unai Emery si è unito al pensiero del direttore sportivo degli inglesi, confermando quanto Dibu Martinez ricopra un ruolo fondamentale all’interno della rosa: “Emiliano è un giocatore estremamente importante per noi ed è un elemento fondamentale per l’Aston Villa. Tutto ciò che viene detto su una sua possibile partenza durante l’attuale sessione estiva è soltanto una voce. Noi contiamo molto su di lui per il progetto della squadra della prossima stagione“. Con queste parole l’allenatore fresco vincitore dell’Europa League ha definitivamente chiuso le porte ad una possibile cessione del giocatore.

Le alternative

Carnevali e Massara dovranno ora ricominciare da capo per poter garantire a Spalletti un portiere affidabile per la prossima stagione, dopo quella non particolarmente brillante sostenuta da Di Gregorio. Torna dunque di moda il nome di Guglielmo Vicario, che è sempre stato il piano di riserva a Martinez. Sullo sfondo rimangono Suzuki del Parma e il sogno Alisson, che già a inizio mercato era stato sondato dai bianconeri, ma che ad oggi sembra una pista quasi del tutto impercorribile.

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Riccardo Tombolini