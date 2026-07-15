Mondiali 2026, è il giorno di Inghilterra-Argentina: dove vedere la partita in tv e streaming

Questa sera, alle 21:00 italiane, Inghilterra e Argentina si sfideranno all’Atlanta Stadium nella seconda semifinale dei Mondiali 2026. Chi vince sfiderà il 19 luglio la Spagna nella finalissima, ieri trionfatrice contro la Francia. I ragazzi di Tuchel arrivano a questo appuntamento trascinati da uno Jude Bellingham in stato di grazia, con sei reti all’attivo in questo torneo, di cui due siglate nei tempi supplementari dei quarti contro la Norvegia. I Tre Leoni disputeranno dunque una semifinale Mondiale per la prima volta dal 2018, anche se il loro Ct tedesco ha espresso alcune perplessità per l’ultima prestazione contro gli scandinavi. Harry Kane ha cercato di mettere a tacere le polemiche per non distogliere l’attenzione da questa delicatissima fase finale della Coppa del Mondo, accusando i media di voler creare delle divisioni di gruppo nello spogliatoio inglese.

Dall’altra parte ci sarà un’Argentina che si presenta con un Messi semplicemente devastante, che ha trascinato praticamente da solo l’Albiceleste fino a questa partita. Il fuoriclasse di Rosario è campione del mondo e d’America in carica e quella di stasera sarà la prima volta che affronterà l’Inghilterra in carriera. La Pulga ha dichiarato infatti di trovare speciale questa partita, definendola una gara contro una delle nazionali più forti del mondo. Sarà dunque una semifinale tutta da vivere, con tanti campioni in campo che sapranno deliziare tutti gli appassionati a suon di giocate spettacolari.

Probabili formazioni

Thomas Tuchel per questa partita non potrà contare su Jordan Henderson out per infortunio e su Jarell Quansah squalificato. Dunque se la vedrà con Pickford in porta, Stones, Guehi, Konsa e O’Reilly davanti a lui. A centrocampo pronti Rice, Anderson e Bellingham, mentre davanti ci saranno Gordon, Kane e Saka. Lionel Scaloni avrà tutta la squadra a disposizione, dunque tra i pali ci sarà Dibu Martinez, con Molina, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico a comporre la linea di difesa. In mediana spazio a Mac Allister, Paredes e De Paul, mentre il tridente d’attacco sarà formato da Enzo Fernandez, Messi e Alvarez. Di seguito lo schieramento delle due formazioni.

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Konsam Stones, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson, Bellingham; Gordon, Kane, Saka. All. Tuchel

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; Paredes, Mac Allister, De Paul; Fernandez, Messi, Alvarez. All. Scaloni

Mondiali 2026, è il giorno di Inghilterra-Argentina: dove vedere la partita in tv e streaming

La partita tra Inghilterra e Argentina sarà visibile su Dazn e in chiaro su Rai 1 e in streaming RaiPlay, calcio d’inizio alle ore 21 italiane.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini