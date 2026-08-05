La Roma non ha voluto perdere altro tempo e in pochi giorni ha chiuso la trattativa per Nahuel Molina, 28 anni, terzino destro attualmente in forza all’Atletico Madrid, che ha già conosciuto la Serie A vestendo la maglia dell’Udinese. Una trattativa nata e conclusa molto velocemente, dopo che i giallorossi hanno preso atto delle complicazioni per Givairo Read del Feyenoord, per il quale il club olandese continuava ad avanzare pretese aggiuntive ai 25 milioni di euro già messi sul piatto dalla dirigenza di Trigoria. Gasperini potrà ora abbracciare il terzo rinforzo del mercato.

Calciomercato Roma, arriva Molina: le cifre del trasferimento

Per convincere gli spagnoli, la Roma ha formulato un’offerta da 13 milioni di euro più 4 di bonus (non facili da raggiungere) e offerto al giocatore le stesse condizioni contrattuali di cui gode a Madrid: 2 milioni e mezzo a stagione per tre anni. Un piano B, diverso per età, prospetto e capacità di gioco per accontentare subito l’allenatore. Molina era arrivato all’Atletico Madrid dall’Udinese per 12 milioni più 6 di bonus: la dirigenza dei Colchoneros ha valutato l’opportunità di vendere il giocatore dopo quattro stagioni più o meno alle stesse cifre, rinunciando di fatto ad uno dei protagonisti della squadra in vista di un prossimo ricambio anagrafico: in Spagna ha sempre giocato più di 40 partite all’anno, con l’Argentina vanta 65 presenze, l’ultima è la finale del Mondiale. Molina è pronto a tornare in Italia.

Redazione

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Luca Frasacco