Ben 33 bossoli sono stati trovati in strada a Portici, comune in provincia di Napoli, frutto di un raid intimidatorio con proiettili esplosi contro il cancello in ferro di un’abitazione e contro due auto parcheggiate nelle vicinanze.

Notte di piombo al civico 6 di via Addolorata dove ignoti hanno seminato il panico tra i residenti della zona. Intorno alle 3 i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco hanno trovato 33 bossoli luger 9×18. Su un cancello in ferro di quel civico trovati una ventina di fori. Altri fori di colpi d’arma da fuoco sono stati trovati su due auto parcheggiate: una fiat Panda e una Renault Modus.

Al momento non risulta alcun ferito. Indagini in corso da parte dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e dei carabinieri della locale stazione.

Nell’abitazione risiede un pregiudicato ritenuto dagli investigatori elemento di spicco del clan Vollaro, organizzazione in contrasto da tempo con il clan Mazzarella.

