In Canada tre altoatesini sono morti in un incidente in un elicottero. I tre erano parte di un gruppo che stava praticando heliskiing a Terrace in British Columbia. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio verso le 4. L’elicottero, per cause ancora da accertare – su cui sono al lavoro i tecnici, è precipitato in una zona montuosa. Secondo le prime ricostruzioni, nel mezzo erano presenti anche altre quattro persone, tutte ferite e in gravi condizioni.

Chi sono le vittime dell’incidente in elicottero

Secondo quanto appreso dall’Ansa, nell’incidente ha perso la vita Heiner junior Oberrauch, detto Heinzl, mentre suo fratello Jakob Oberrauch, ad del gruppo Sportler, è rimasto ferito. Jakob Oberrauch è ricoverato in ospedale ed è cosciente. I due si trovavano con un gruppo di amici e colleghi in Columbia Britannica per effettuare heliskiing.

Che cos’è l’Heliskiing o Elisci

L’heliskiing, o elisci in italiano, è una pratica che prevede lo sci fuoripista e il freeride, ma in cui si utilizza l’elicottero come mezzo di risalita. Una pratica altamente impattante per l’ambiente, ma anche pericolosa vista la maggior possibilità di creare valanghe e smottamenti, tanto da essere particolarmente regolamentato e limitato in alcune aree specifiche in tutta Europa. In Italia solo le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Valle d’Aosta. Sulla Marmolada è stato vietato nel 2011 l’eliscì.

