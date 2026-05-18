Trenta relatori – tra cui due ministri, tre sottosegretari, un totale di dodici parlamentari, quattro tra direttori e vicedirettori di testate nazionali, AD e manager di grandi aziende – oltre cento ospiti, dieci temi di confronto sull’attualità: sono i numeri dei Capri Talks, il nuovo format di dibattito e networking ideato da Spin Factor patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Cultura, società leader a livello nazionale nella strategia e comunicazione istituzionale, che si è svolto venerdì 15 e sabato 16 maggio sull’isola azzurra nella sala del museo Diefenbach della splendida Certosa di San Giacomo. I panel, veloci e pragmatici in stile talk, hanno previsto la presenza di interlocutori istituzionali, rappresentanti parlamentari di maggioranza e opposizione, esponenti del mondo delle imprese. E’ così che Spin Factor ha messo insieme una selezione accurata di vertici delle istituzioni, imprese e informazione che hanno potuto confrontarsi pubblicamente e privatamente. Un mix che ha creato tante notizie rilanciate e riprese a livello nazionale su tv, carta stampata e testate online, e tanti momenti di confronto off record tra gli ospiti che hanno potuto creare tra loro un microcosmo di connessioni in un contesto unico al mondo, tra stradine con viste mozzafiato, arte, paesaggi, relax e cene riservate.

Venerdì 15 maggio si è parlato di Sanità, con il Ministro Orazio Schillaci; di informazione e intelligenza artificiale, con il sottosegretario all’editoria Alberto Barachini, la presidente del centro sperimentale di cinematografia Gabriella Buontempo e i parlamentari di Forza Italia e Partito Democratico Paolo Emilio Russo e Stefano Graziano; di energia con il Ministro Gilberto Pichetto, gli AD di GSE e Italgas Reti, Vinicio Vigilante e Pier Lorenzo Dell’Orco, la responsabile relazioni istituzionali sud Europa di meta, Laura Bononcini, il responsabile affari centrali di Enel, Edoardo De Luca e il responsabile relazioni istituzionali di Renexia, Andrea Porchera; di attualità politica con i parlamentari di Forza Italia e Partito Democratico, Maurizio Gasparri e Piero De Luca. Sabato 16 maggio invece si è iniziato con un’ampia pagina sul lavoro con il sottosegretario Claudio Durigon, il presidente dell’Inps Gabriele Fava, i parlamentari di Fratelli d’Italia e Partito Liberaldemocratico, Marta Schifone e Luigi Marattin, l’AD di WinTime, Davide Ferraro. Si è poi passati alle infrastrutture con gli interventi del Vice presidente di MSC Cruise, Leonardo Massa, il responsabile comunicazione esterna di Enav, Simone Stellato e il presidente dell’autorità portuale del mar Tirreno Centrale, Eliseo Cuccaro. E’ stata poi la volta di difesa e politica estera con l’intervento del sottosegretario Isabella Rauti e della moglie di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso in Congo nel 2021, Zakia Attanasio. In conclusione il segretario di Azione Carlo Calenda.

Un format, questo ideato da Spin Factor, che utilizza al meglio le peculiarità del posto in cui si svolge, l’isola più bella del mondo, mondana e discreta allo stesso tempo, che rappresenta una frontiera innovativa anche del networking, tenendo ben separati i momenti mediatici da quelli riservati e garantendo visibilità, ascolto, discrezione e creazione di connessioni significative tra i partecipanti. Visto il grande successo dell’iniziativa, il team eventi di Spin Factor – che ha curato l’organizzazione dell’iniziativa in maniera eccellente grazie alla presenza sull’isola di otto persone, integrandosi con le altre sei risorse interne che si sono occupate della comunicazione – è già all’opera per un evento intermedio da realizzare prossimamente, in attesa dell’edizione 2027 dei Capri Talks.

Le media partnership sono state attivate con Sky Tg24 e Adnkronos, presenti con propri operatori e propri corner durante la due giorni, in aggiunta alle altre testate accorse per seguire l’evento. La partnership tecnica è stata attivata con Meta. La due giorni è stata curata da Davide Desario, direttore dell’Adnkronos, presentata in maniera coinvolgente e dinamica da Maria Antonietta Spadorcia, vice direttore del Tg2, e ha visto le moderazioni di Michele Cagiano, vice direttore di Sky Tg24 e di Francesco Maesano, giornalista del Tg1. Molto ampia anche la collaborazione con le aziende presenti: ENAV, ENEL, GSE, Autostrade per l’Italia, Renexia, WinTime, Marina di Capri e Fiven. Sul versante locale hanno supportato Snav, Tiberio Cantina di Capri, Hotel La Palma, Anema e Core, Casa Tua e Red.

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