Sono ore di follia nella stazione dei carabinieri di Asso, provincia di Como. Il brigadiere Antonio Milia ha esploso alcuni colpi di pistola con la sua arma d’ordinanza contro il Comandante di Stazione Doriano Furceri. Poi si è barricato all’interno della caserma. Sul posto sarebbero intervenuti anche i reparti speciali dell’Arma. Non si conoscono, al momento, i motivi del folle gesto. Milia in passato era stato ricoverato presso il reparto di psichiatria. In caserma non sarebbero presenti altri carabinieri.

Intorno alle 19.30 alcuni testimoni hanno sentito prima un colpo di pistola, poi le grida del comandante ferito. Poi sono seguiti altri 3 colpi. Secondo quanto riportato dall’Ansa al momento non si conoscono le condizioni del comandante barricato con Milia all’interno della stazione. L’Ansa riferisce che alcuni testimoni hanno riferito che il brigadiere che ha sparato al suo comandante per poi asserragliarsi in caserma, ad Asso, ha urlato: “l’ho ammazzato”. Non si hanno conferme ufficiali della morte del militare, ma con il passare delle ore si teme il peggio per la sua vita.

Entrambi i militari sono sposati e hanno rispettivamente tre figli. Il brigadiere era stato ricoverato presso il reparto di psichiatria dell’Ospedale di San Fermo della Battaglia (Co) poiché affetto da problemi di disagio psicologico e successivamente dimesso e posto in convalescenza per diversi mesi. Giudicato idoneo al servizio da una Commissione Medico Ospedaliera, era rientrato in servizio da alcuni giorni ed attualmente era in ferie.

In aggiornamento…

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro