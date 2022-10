Sociologa, leghista e – manco a dirlo – fedelissima di Matteo Salvini. Alessandra Locatelli è la nuova ministra della Disabilità del governo Meloni e ha già ricoperto, anche se per poco tempo, lo stesso ruolo nel governo Conte. Vanta un passato da educatrice specializzata nella cura delle persone affette da disabilità psichica che l’ha portata a lavorare, anche come volontaria, nei centri di sostegno per persone affette da disabilità intellettiva. Nata a Como il 24 settembre 1976 milita nella Lega dal 2016 ed è laureata in Sociologia con tesi sulla carriera delle donne nella pubblica amministrazione. Già responsabile di Comunità Alloggio a Como, è stata volontaria in Africa e volontaria del soccorso. E’ entrata in parlamento nel marzo del 2018, eletta nella circoscrizione Lombardia 2, collegio plurinominale 2.

Nel 2016 viene nominata segretaria della Lega Nord di Como, dopo essere stata consigliera dal 1998 al 2006. Single e senza figli, Locatelli è entrata nelle file del Carroccio giovanissima. Nel 2017 è diventata vicesindaco a Como e assessore. E’ in quegli anni che raggiunge la visibilità per le sue posizioni contro l’accattonaggio e per alcune proposte contro clochard e senza tetto, posizioni che le valgono la nomea di “sceriffa“. Si fa conoscere anche per i suoi post, diventati virali sui social, contro le moschee, il Ramadan e naturalmente contro il lavoro svolto dalle diverse Ong. Si scaglia anche contro Carola Rackete, l’8 marzo e i venditori di mimose per strada, che ha più volte definito degli ‘accattoni‘.

È stata nominata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, Assessore regionale famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità nel 2021, in sostituzione di Silvia Piani. “Sono assolutamente contenta e onorata. Ringrazio Matteo Salvini per la fiducia e la Lega, non vedo l’ora di mettermi a lavorare su temi importanti, mettendo al centro persone, famiglie e fragilità e pensando alla qualità della vita di tutti, dopo anni così difficili di isolamento e sacrifici, in cui soprattutto i fragili hanno sofferto tanto” ha dichiarato la nuova ministra della Disabilità.

Redazione

© Riproduzione riservata

Chiara Capuani