Erano in tre i ladri che hanno provato a deruabare il pilota della Ferrari, Carlos Sainz di un orologio dal valore immenso: oltre 500mila euro. La scena del tentato crimine è Via della Spiga. Siamo nei pressi di via Montenapoleone, nel quadrilatero della moda di Milano. Alle 20.30, dinanzi all’hotel Armani, in via Manzoni, i tre giovani – si tratta di tre ragazzi di 18, 19 2 20 anni, di origine marocchina – si avvicinano al pilota e gli strappano l’orologio dal polso sinistro.

Sainz era in compagnia del suo manager e indossava il suo orologio Richard Mille modello Alexander Zverev. Trafugato l’orologio, i tre si mettono in fuga, tentando di scappare verso via Monte Napoleone. Ma il pilota di Formula 1 – che era appena rientrato nel capoluogo lombardo dopo la gara di ieri, domenica 3 settembre – è stao rapido nell’inseguirli a bordo dell’auto del manager.

Sainz ha poi proseguito scendendo dall’auto e, con l’aiuto di due passanti, è riuscito nell’impresa: ha bloccato in via Pietro Verri un primo rapinatore. Il secondo è stato, invece, è stato placcato in via della Spiga dal manager del ferrarista. Infine, il terzo è stato raggiunto poco dopo da un altro componente dello staff con la collaborazione dei passanti. E così, allertate le forze dell’ordine, gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno fermato i tre rapinatori che, da lì, sono stati trasportati in Questura.

