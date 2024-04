In molti conoscono una delle coppie artistiche più apprezzate del mondo dello spettacolo. Lei apprezzatissima dalla critica e attrice di talento è Carlotta Natoli figlia di Piero Natoli noto attore e regista, lui è il collega Thomas Trabacchi. L’attore ha 59 anni, è nato a Milano e ha debuttato al cinema nel 2001 come protagonista del toccante film Giorni di Laura Muscardin incentrato sulla storia di un omosessuale positivo all’AIDS.

Thomas Trabacchi e il matrimonio finito con la regista Anna Negri

Thomas Trabacchi, compagno di Carlotta Natoli, in passato è stato sposato con la regista Anna Negri da cui ha avuto un figlio, Luca. In seguito, dall’unione tra Thomas Trabacchi e Carlotta Natoli è nato il figlio Teo Trabacchi, che oggi ha 19 anni. La coppia è insieme da più di vent’anni.

La carriera di Thomas Trabacchi, dal debutto nel film Giorni alle fiction di successo

Dopo il debutto al cinema nel 2001 come protagonista del toccante film Giorni di Laura Muscardin incentrato sulla storia di un omosessuale positivo all’AIDS. Thomas Trabacchi ha recitato in numerosi film come Ora o mai più e in numerose fiction televisive come Un Professore e Studio Battaglia.

Carlotta Natoli: “Se Thomas mi dovesse tradire deve farlo all’estero”

Carlotta Natoli ha spesso parlato del rapporto con il suo compagno. Proprio in una recente intervista, la Natoli ha commentato l’eventualità di un ipotetico tradimento da parte del compagno Thomas Trabacchi : “Il mio compagno lo sa bene: se mi dovesse tradire, io non devo saperlo assolutamente. E soprattutto dovrebbe farlo all’estero, perché viviamo in un ambiente dove ci conosciamo tutti. E se venissi a saperlo, soprattutto se si trattasse di una persona che io conosco, sono sicura che non la prenderei bene. Ma proprio per niente”

La scomparsa improvvisa di Piero Natoli: un’aneurisma cerebrale

Nato il 22 novembre del 1943 a Roma, Pietro Natoli è stato un attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. Piero Natoli è morto a soli 58 anni, l’ 8 maggio 2001 per un’aneurisma cerebrale. In un bel ricordo del padre ecco le parole di Carlotta Natoli: “È merito suo se recito. Non solo lo penso, ma lo vivo…” E poi aveva aggiunto: “Spesso lo cito anche. In alcuni personaggi mi capita di citarlo in termini di interpretazione… faccio un po’ papà… Adesso ultimamente anche un po’ mamma… si vede che sto invecchiando.”

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo