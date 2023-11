Giornata di manifestazioni e messaggi lanciati a Milano, alcuni anche controversi. Se da una parte la Lega è scesa in piazza per dimostrare anche il supporto a Israele, durante la manifestazione di Milano a favore della Palestina,è spuntato un cartello per Hamas.

Il cartello per Hamas del partito marxista

Alcuni ragazzi, infatti, tenevano in mano alcuni cartelli con sopra la scritta: “Con Hamas, le brigate Ezzedin al-Qassam e il popolo palestinese”. Un manifesto firmato dal ‘Partito Marxista-Leninista italiano’. Secondo quanto riporta Adnkronos, i manifestanti hanno dichiarato che “Hamas rappresenta l’unica vera resistenza per la Palestina e anti-imperialista. Ecco perché siamo con loro”.

