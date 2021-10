Attimi di paura si sono vissuti nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 27 ottobre, nel quartiere napoletano del Vomero. Un incendio ha interessato poco dopo le 12.30 un appartamento al secondo piano di via Merliani 79. Sul posto, allertati dai residenti e dai commercianti della zona, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, che ha deviato il traffico veicolare con la nube tossica visibile anche a qualche centinaio di metri, oltre a carabinieri e polizia di Stato.

Secondo una prima ricostruzione, l’appartamento in questione è abitato da una donna anziana che al momento del rogo non era presente in casa. Le fiamme sono state domate nel giro di pochi minuti dai vigili del fuoco a lavoro ora per far luce sulle cause che hanno provocato l’incendio. Una sigaretta spenta male o il malfunzionamento di un elettrodomestico le prime ipotesi. Al momento non si registrano persone ferite. Sul posto è presente un’ambulanza.

I carabinieri, che procedono nelle indagini, stanno ascoltando i vicini di casa per ricostruire quanto accaduto.

Traffico paralizzato al Vomero in uno degli orari di punta della giornata.

(video di Gennaro Capodanno)

