“Viva il football“, “stiamo tornando” ma soprattutto “tre è il numero perfetto“. Dopo l’addio alla BoboTv e le polemiche per la rottura del rapporto lavorativo e d’amicizia con Christian Vieri, Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola annunciano un nuovo progetto ‘editoriale’ che lanceranno nelle prossime settimane sulle varie piattaforme social. In un video pubblicato su Instagram, il trio riserva messaggi poco velati a Vieri, che tuttavia non viene mai citato. E’ Cassano a lanciare la frecciatina più eloquente tra le risate degli altri due e che punta il dito sul flop di ascolti della BoboTv da quando il trio è stato silurato da Vieri: “Prima gli altri li seguivano 22 persone, quando ci saremo noi scenderanno a tre, quattro, cinque, forse sei se esageriamo. Pagliacci, buffoni, stiamo tornando e vi vengo a prendere tutti”.

Adani osserva invece che “tre è il numero perfetto” e chiude con il consueto “viva il football” che potrebbe essere il nome del nuovo progetto. Al momento non ci sono dati ufficiali del nuovo format da lanciare in primis su Twitch. “Sarà una comunicazione ed uno spazio libero, sicuramente torneremo ad avere uno spazio digitale con il calcio al centro di tutto, è quello che la gente vuole – aveva detto a inizio gennaio -. Una comunicazione libera, efficace, aperta. Ventola e Cassano ci saranno, al 100%»” aveva detto Adani nei mesi scorsi.

Adani, Ventola e Cassano dopo la BoboTV

A fine gennaio scorso, Lele Adani (opinionista anche per la Rai) ha spiegato al Messaggero che “la BoboTV era fatta da quattro persone, una (Vieri, Ndr) ha scelto di fare altro”, preferendo far diventare la Bobo TV un format in onda sulla radio ufficiale della Serie A e snaturando quindi il progetto iniziale.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo