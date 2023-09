Sono ancora in corso da diverse ore le ricerche del marito della donna. Sull’uomo si stringono i sospetti degli investigatori: è irreperibile dal momento dell’omicidio, avvenuto intorno alle 20 della serata di giovedì 28 settembre. I due, secondo quanto appreso, erano in fase di separazione e già da qualche tempo non vivevano nella stessa casa . Klodiana Vefa lavorava come cameriera in un ristorante poco distante da dove è stata ammazzata.

Uccisa in strada a copi d’arma da fuoco. Il tragico epilogo di una separazione per una coppia di Castelfiorentino (Firenze). Klodiana Vefa , di origine albanese e madre di due figli, è stata uccisa a poche decine di metri dalla casa dove abitava, pare al culmine di una lite.

Secondo le informazioni finora raccolte, sembra che la donna, madre di due ragazzi di 17 e 14 anni (e non due bambini come in un primo momento comunicato), sia stata uccisa a colpi di pistola in strada, in via Galvani, frazione di Puppino. Tre i colpi refertati dai carabinieri sul luogo del delitto.

Non è ancora chiaro quanti colpi siano stati sparati e quali si siano rivelati fatali per la donna. L’uomo che ha sparato è fuggito subito dopo al volante della propria auto. Le ricerche del marito della donna sono in corso in tutta la Val d’Elsa, tra Poggibonsi, in provincia di Siena, ed Empoli, provincia di Firenze.