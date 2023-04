Auto incolonnate nel traffico e in mezzo un cavallo che ha percorso un lungo tratto, anche contromano, in tangenziale. A Napoli le ‘sorprese’ sono all’ordine del giorno e questa mattina, poco dopo le 8, sono state decine le segnalazioni, con tanto di foto, degli automobilisti presenti lungo l’asse viario partenopeo che hanno segnalato la presenza dell’animale nel tratto compreso tra le uscite di Vomero e Fuorigrotta.

Qualche telefonata è arrivata anche alle forze dell’ordine, intervenute poco dopo per bloccare il cavallo, probabilmente scappato dal vicino ippodromo di Agnano o da qualche allevamento della zona. Tra lo stupore e lo spavento degli automobilisti, il cavallo (anche lui verosimilmente spaventato) ha iniziato a fare slalom tra le vetture, percorrendo anche un tratto della tangenziale contromano.

Il cavallo è stato condotto all’uscita di Fuorigrotta. Accertamenti in corso: resta da capire da dove è scappato l’animale. “Quando sono passata c’era la polizia ed era tenuto alla lunghina”, commenta una donna, facendo riferimento alla corda che aveva al collo l’animale. “Mentre sono nel traffico da lontano vedo un cavallo correre tra le macchine … un cavallo… per un attimo ho pensato di stare in loop per la partita di ieri che non mi ha fatto dormire” si legge sui social.

Non manca ovviamente l’ironia tra “A Napoli nulla è assurdo” e “Cavallo contromano? E’ un cavallo di ritorno”. Altri sottolineano che è “tutto vero, non è lercio”, c’è poi chi associa il cavallo “al ciuccio del Napoli che è scappato dopo la delusione Champions con Milan”.

