Nel primo pomeriggio di quest’oggi l’Aeroporto Marconi di Bologna è stato improvvisamente chiuso per ragioni di sicurezza a seguito del ritrovamento di una pistola all’interno di una valigia da parte degli agenti della Polaria.

Voli dirottati

In un primo momento tre voli provenienti da Brindisi, Bruxelles e Stoccolma sono stati dirottati verso altre destinazioni. Tutti i voli previsti dalle 14.30 in poi sono spostati alle 17, ma negli ultimi minuti il traffico è ripreso.

Il malinteso

All’origine di tutto, secondo quanto riportato dall’adnkronos, ci sarebbe stato l’errore tecnico di un nuovo macchinario arrivato di recente al Marconi, che avrebbe creato un falso allarme per quella che sembrava essere la sagoma di una pistola in una valigia. Le fonti investigative non hanno ancora divulgato i dettagli del malinteso che potrebbe anche essere dovuto ad un fraintendimento nel personale.

Seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco