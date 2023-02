Senza fanno strano: senza di lei non sono gli stessi. Questa sera, alla seconda serata del Festival di Sanremo 2023, i Black Eyed Peas saranno ospiti della 73esima edizione della kermesse. I primi ospiti internazionali dell’edizione e i primi da anni, a causa delle chiusure scaturite dall’emergenza coronavirus. Black Eyed Peas senza Fergie – nome d’arte di Stacy Ann Ferguson – la voce del gruppo dal 2002 al 2017, vera e propria frontman.

L’annuncio era arrivato nel 2017. Quando will.i.am aveva raccontato le ragioni dell’addio la band si stava preparando a pubblicare il suo ottavo album, Translation, ed erano passati tre anni. Nessuno strappo, nessun litigio “Cerchiamo di tenerci in contatto. Ci sentiamo ogni tanto per dirci ‘ciao’, ‘buon compleanno’, ‘buon Natale’ e ‘buona Pasqua’. Lei sa quando siamo in studio. Le vogliamo bene e lei adesso si è concentrata sul ruolo di mamma, che è un duro lavoro. Noi siamo dalla sua parte. Sa come contattarci per una fuga. Rispettiamo il suo desiderio, la amiamo e vogliamo solo che stia bene”, aveva raccontato il leader.

Anche apl.de.ap, altro componente del gruppo aveva definito Fergie come una sorella. “Sfortunatamente la nostra agenda non collima con il suo desiderio di essere una fantastica mamma e si vuole concentrare su quello. Come ha detto Will, la supportiamo al 100%”. La cantante era diventata madre nel 2014. Di Axl Jack, il figlio nato dalla relazione con Josh Duhamel, poi finita. Frontman dal grande impatto, non sarà la stessa cosa per chi è cresciuto con le canzoni del gruppo americano vedere i BEP senza la cantante.

Prima dell’addio Fergie si era giù allontanata dal gruppo nel 2006, quando aveva dato alle stampe il disco solista The Dutchess. Il ritorno alle scene del gruppo senza la frontman era avvenuto nel 2018, con l’album Masters of the Sun Vol.1. L’anno dopo i Black Eyed Peas erano stati impegnati in un lungo tour. Fergie era stata sostituita dalla giovane J. Rey Soul, prima subentrata da turnista e poi entrata a far parte del gruppo come membro ufficiale. La formazione si completa con l’altro membro storico, Taboo.

“Mercoledì 8 febbraio faranno ballare e impazzire il teatro Ariston e tutti i telespettatori a casa”, aveva detto il direttore artistico di Sanremo Amadeus annunciando il gruppo a metà gennaio. “Finalmente dopo tre anni Sanremo torna ad ospitare grandi nomi della musica internazionale. Arrivano da Los Angeles, da 25 anni realizzano hit note in tutto il mondo. Parliamo di di 35 milioni di album venduti e 120 milioni di singoli per un gruppo premiato con sei Grammy, gli oscar della musica. Parliamo davvero di un super nome, di un superospite internazionale”.

