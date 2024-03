Morena Zapparoli ex moglie del grandissimo Gianfranco Funari, è la compagna di Antonio Presta. I due vivono la loro bellissima storia d’amore da circa 13 anni, sono legati infatti dal lontano 2011. Lei pubblicamente ha parlato così del compagno Antonio Presta “Devo dire che Antonio è un uomo fantastico e non ha mai voluto fare il paragone con Gianfranco Funari”.

La relazione con Antonio Presta tre anni dopo la morte di Gianfranco Funari

Antonio Presta e Morena Zapparoli hanno iniziato la loro relazione nel 2011, circa 3 anni dopo la morte del primo marito della donna, il giornalista Gianfranco Funari. La Zapparoli ha raccontato di essersi innamorata di Antonio per il rispetto che ha sempre mostrato per lei e per il suo precedente matrimonio.

Le dolci parole di Morena Zapparoli per il compagno Antonio Presta

Inoltre, sembra che Presta abbia espresso sin da subito interesse sincero per la personalità della Zapparoli. In una puntata di Domenica Live, trasmissione condotta da Barbara d’Urso, la Zapparoli affermò: “Devo dire che Antonio è un uomo fantastico e non ha mai voluto fare il paragone con Gianfranco, lui è sempre sorridente e non è mai infastidito”. Inoltre, Morena e Antonio hanno espresso di volersi riavvicinare con la figlia di Funari, Carlotta.

Morena Zapparoli e Antonio Presta: la scintilla d’amore scoccata ad una festa di un amico comune

Antonio Presta, ha conosciuto Morena Zapparoli nel 2011. Sembra che i due si siano conosciuti in circostanze fortuite quando Morena venne invitata per una cena a casa di un suo vecchio amico. Curiosamente, alla cena era presente anche Presta poiché collega dell’amico dell’autrice televisiva.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo