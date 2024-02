Arianna David è ospite de La volta buona, sulla Rai, il programma di Caterina Balivo. La conduttrice ed ex modella nel recente passato ha parlato della sua vita e delle sue problematiche con il fisico e il cibo.

Chi è Arianna David, ex miss Italia

Arianna David è nata a Roma il 3 giugno 1973, ha quindi 50 anni. È una conduttrice televisiva, un’attrice e un’ex modella, tanto da aver vinto il concorso di bellezza Miss Italia nel 1993.

Arianna David, il rapporto con il cibo

In una intervista sul Corriere della Sera, Arianna David si è raccontata, parlando del suo rapporto con il cibo, non esente da problemi seri. “Sono sempre stata una bambina magra, ma negli anni del liceo il mio corpo ha iniziato a cambiare. Mangiavo perché mi piaceva mangiare e alla fine ho preso chili” ha detto.

“A 18 anni arrivai a pesare 52 chili per 173 centimetri di altezza. A 21 anni. Avevo l’incubo di diventare grassa. Già mi prendevano in giro per il mio accento romano, non avrei sopportato di essere derisa anche per il mio peso”, ha raccontato la donna. “Quando sono arrivata a pesare 39 chili e a non avere più il ciclo mestruale per un anno. Lì mi sono messa paura. Ma prima non era così. Mi sentivo forte. Sentivo che potevo decidere su e di me stessa, potevo scegliere se vivere o morire” ha confessato.

Il superamento della malattia

Pur non andando mai in un centro specializzato, Arianna David è riuscita a superare i momenti più duri della malattia. “Per fortuna non sono mai andata in cura veramente, ce l’ho sempre fatta da sola” anche se ammette: “Non se ne esce mai veramente. Io mi sono ripresa e ci sono ricaduta più volte, anche dopo le gravidanze. Sono fatta di cristallo e a seconda degli stati d’animo mi rompo e ci ricasco. E poi quando ti guardi allo specchio non ti piaci mai, ma non è una percezione reale. E sono trenta anni che me la porto dentro” ha detto la 50enne.

“Oggi peso 47 chili. Porto la taglia 34, quella che indossano i bambini. Ma soprattutto ora, anche se mi piace tantissimo cucinare, non mi piace più nulla. Non mangio praticamente niente, solo cibi light. Controllo le calorie. Ma mangio il gelato, di quello ne mangio tanto” ha affermato nell’intervista.

Arianna David, la carriera

Nel 2005 ha condotto insieme a Carlo Conti Sanremo contro Sanremo su Rai1. Lo stesso anno partecipa alla terza edizione dell’Isola dei famosi, arrivando fino alla semifinale. Nel 2007 diventa un membro della giuria tecnica per l’elezione di Miss Italia, incarico che ricopre anche nel 2011. Nel 2010 il posto da giurata nello Zecchino d’Oro. Poi il ritorno al reality show con L’Isola dei famosi nel 2012, per la nona edizione. Tra il 2020 e il 2023, invece, partecipa come ospite ad alcuni programmi televisivi ma senza ruoli di particolare rilievo.

Arianna David, la vita privata

Arianna David ha due figli avuti con Marco Bocciolini. Si è poi sposata nel 2017 con David Liccioli nella chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata.

Redazione

Luca Sebastiani