A 57 anni Gigi D’Alessio tra poche settimane diventerà papà per la sesta volta. La compagna, Denise Esposito, sarebbe infatti prossima a partorire dopo le foto in pubblico dello scorso mese di febbraio, in occasione della prima di Caracas, il film diretto da Marco D’Amore. In quell’occasione infatti il pancione di Denise Esposito era già visibile, probabilmente quasi al quinto mese di gravidanza. La coppia sta insieme dal 2021 e dal loro amore è nato Francesco, che lo scorso gennaio 2024 ha compiuto due anni.

Gigi D’Alessio, il matrimonio con Carmela e l’amore con Tatangelo

Gigi D’Alessio ha avuto una lunga relazione Carmela Barbato dal 1986 al 2006, compagna storica dell’artista originario di Cavalleggeri d’Aosta, zona che si trova tra i quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta. Dal primo matrimonio sono nati i tre figli maggiorenni di D’Alessio: Claudio (24 giugno 1987), Ilaria (12 febbraio 1992) e Luca (27 marzo 2003). Luca D’Alessio, conosciuto con l’acronimo LDA, ha intrapreso anche lui la carriera di cantante. Il primogenito invece lo ha reso nonno di Noemi nel 2007, di Sofia nel 2020 e di Giselle nel 2021. Il 15 maggio 2024 diventa nonno per la quarta volta di Joseluì, figlio di Ilaria.

Con Carmela Barbato D’Alessio divorzia ufficialmente nel 2014 ma già alla fine del 2006 viene ufficializzata la relazione con la cantante Anna Tantangelo, iniziata in realtà già (nel 2005) durante il prime e unico matrimonio dell’artista. Con la cantante originaria di Sora la relazione dura circa 12 anni e viene interrotta una prima volta nel 2017. Poi un anno dopo la coppia torna insieme e vi resta fino a inizio 2020 quando, attraverso il suo profilo Instagram, il cantante annuncia nuovamente la fine della loro relazione. I due hanno un figlio, Andrea, nato il 31 marzo 2010.

Chi è Denise Esposito, la compagna di D’Alessio più giovane di 26 anni

Dopo Tatangelo, dal febbraio 2021 D’Alessio è legato sentimentalmente a Denise Esposito, napoletana, di circa 26 anni più giovane di lui. Denise oggi ha 31 anni. È avvocato, fan di D’Alessio naturalmente, appassionata di viaggi. L’amore tra i due sarebbe sbocciato in occasione di un concerto a Capri di Gigi. Probabilmente, scrivono alcuni media, la ragazza sarebbe stata presentata al padre dai figli più grandi. I due sono stati visti insieme per la prima volta a inizio 2021, mentre lasciavano la villa all’Olgiata a Roma nella quale l’artista viveva con la sua ex Anna Tatangelo per 14 anni.

Quelle prime immagini erano state caricare sul social network Tik tok. Sono diventate in poche ore virali. “Zitti, zitti”, avrebbe detto D’Alessio ai fan che avevano ripreso i due mano nella mano.

D’Alessio in occasione del suo 57esimo compleanno, lo scorso 24 febbraio, aveva riunito i cinque figli per poi postare una foto sui social con una didascalia emozionante: “Ecco il mio patrimonio”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo